Neues Videogame Far Cry 6: Mit jeder Menge Waffen in den Guerilla-Krieg

von Solvejg Hoffmann

In dieser Woche erscheint mit "Far Cry 6" der mittlerweile sechste Hauptteil der beliebten Far-Cry-Spielereihe. Wir liefern alle wichtigen Infos und zeigen die ersten Bilder des neuen Videogames

Nach dreieinhalb Jahren Wartezeit bringt Ubisoft am 7. Oktober 2021 weltweit den neuen Far-Cry-Teil auf den Markt. Nachdem "Far Cry 5" uns mit auf einen Ausflug in die amerikanische Sektenwelt genommen hatte, führt der sechste Teil der beliebten Action-Adventure-Spielereihe Spielerinnen und Spieler auf die fiktive Karibikinsel Yara.

Dort kämpfen entschlossene Guerilla-Krieger gegen Yaras Diktator Antón Castillo, verkörpert von Breaking Bad-Schauspieler Giancarlo Esposito, und dessen Sohn Diego, um ihr Land von der blutigen Gewaltherrschaft zu befreien.

"Far Cry 6" bleibt damit inhaltlich seiner Linie treu. Denn wie in den bisherigen Teilen auch, prägen exotische Schauplätze, größenwahnsinnige Diktatoren und ordentlich Geballer das Spielgeschehen.

Far Cry 6: Mit Krokodil im Schlepptau in den Kampf

Spielerinnen und Spieler schlüpfen in "Far Cry 6" in die Rolle von Dani Rojas – wobei man selbst entscheiden kann, ob die Figur männlich oder weiblich ist – und stürzen sich als Teil der Gruppe "Libertad" (deutsch "Freiheit") in einen Bürgerkrieg, um Castillos Regime zu besiegen.

Guerilla-Kämpferin Dani Rojas (Bild) kämpft, um ihr Land von der Unterdrückung eines skrupellosen Tyrannen zu befreien © 2020 Ubisoft Entertainment

Als Dani Rojas erkunden Spieler den riesigen Inselstaat, schlagen sich durch üppige Dschungellandschaften und kämpfen im Chaos des Guerillakrieges um die Oberhand in Yaras Hauptstadt Esperanza. Um erfolgreich gegen den Tyrannen Antón Castillo ankommen zu können, muss man Einfallsreichtum beweisen und aus einem riesigen Pool an Fahrzeugen und Waffen in unterschiedlichen Situationen die richtigen Hilfsmittel und Taktiken auswählen.

Neben weiteren Hauptfiguren gibt es – ganz nach Art von Far Cry – auch wieder diverse tierische Begleiter zur Auswahl. Darunter sind zum Beispiel der Dackel Chorizo, der Feinde ablenken kann, oder das zahme und mit einem Goldzahn geschmückte Krokodil "Guapo", das in Gefahrensituationen selbstständig Gegner angreift. Für Belustigung sorgen dürfte auch der farbenprächtige Hahn Chicharrón, der nahende Feinde mit Inbrunst attackiert.

Immer am Puls von Yaras Revolution

Auch sonst fügt sich "Far Cry 6" in das gewohnte Spiele-Setting der Shooter-Reihe ein. Spielerinnen und Spieler müssen feindliche Stützpunkte ausspähen, Gegner wahlweise heimlich und leise oder laut und mit einem riesigen Arsenal an Waffen ausschalten, Rätsel lösen, Ressourcen erbeuten, den eigenen Spielcharakter aufleveln und örtliche Gegebenheiten zum eigenen Vorteil nutzen.

In "Far Cry 6" tauchen Spielerinnen und Spieler in das Inselreich Yara ein © 2020 Ubisoft Entertainment

Ubisoft bleibt hier der Marke treu und bedient das grundlegende Shooter-Spielprinzip und die gewohnte Spielstruktur, welche die Fans der Spielereihe an "Far Cry" mögen.

Far Cry 6: Das Spiel im Überblick

Erscheinungsdatum : 7. Oktober 2021

: 7. Oktober 2021 Genre : Ego-Shooter, Action, Adventure

: Ego-Shooter, Action, Adventure Plattform : Xbox Series, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5, Amazon Luna, Google Stadia, Microsoft Windows

: Xbox Series, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5, Amazon Luna, Google Stadia, Microsoft Windows Altersfreigabe : ab 18 Jahren

: ab 18 Jahren Preis: ab 69,99 Euro

