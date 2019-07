Unter dem Namen "Bugha" kam, sah, spielte und siegte ein 16-jähriger US-Amerikaner bei der ersten Fortnite-WM in New York. Der Teenager setzte sich gegen Dutzende Konkurrenten im Einzelwettbewerb durch - und wurde dafür mit einem Rekordpreisgeld von drei Millionen US-Dollar belohnt. Ins Videospiel-Finale ging der junge Mann, der im echten Leben Kyle Giersdorf heißt und aus Pennsylvania stammt, bereits mit einem massiven Vorsprung. Giersdorf war einer von 100 Spielern, die sich für die Endrunde am Sonntag qualifiziert hatten. Insgesamt gab es bei der Fortnite-Weltmeisterschaft 30 Millionen Dollar zu gewinnen, ein stattlicher Betrag für den wachsenden E-Sport-Bereich. "Bugha" erzielte beim Einzelfinale 59 Punkte und lag damit klar in Führung, hieß es auf der Internetseite des populären Spiels. Der beste deutsche Teilnehmer war laut Medienberichten 16 Jahre alt, er landete auf Platz 31. Auch der jüngste Teilnehmer in der Endrunde stammte demzufolge aus Deutschland, der 13-Jährige belegte Platz 80.