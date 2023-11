Um GTA VI ranken sich spätestens seit einem Leak 2022 etliche Gerüchte. Einem Insider zufolge könnte nun offiziell zumindest ein Datum für die Veröffentlichung benannt werden.

Kaum ein Spiel wird von Gamern derzeit so sehnlich erwartet wie GTA VI. Entsprechend gierig stürzt sich die Szene auf jedes Gerücht zur einem möglichen Release. Nun berichtet als gut informiert geltene Insider Jason Schreier bei "Bloomberg", Entwicker Rockstar Games plane die Veröffentlichung des lang erwarteten nächsten Grand-Theft-Auto-Spiels noch in dieser Woche anzukündigen. Schreiber beruft sich auf nicht näher benannte Quellen aus dem Umfeld der Spieleschmiede.

Diese würden zudem kundtun, dass Rockstar im nächsten Monat auch einen ersten Trailer für Grand Theft Auto VI veröffentlichen werde. Anlass: Das 25. Firmenjubiläum. Eine offizielle Stellungnahme zu den Gerüchten gibt es seitens des Unternehmens nicht.

GTA VI: Leak ging weltweit viral

Kein anderes Spiel sorgt derzeit für ähnlich Furore. Der Vorgänger Grand Theft Auto V verkaufte sich mehr als 185 Millionen Mal und ist "Bloomberg" zufolge nach Minecraft das meistverkaufte Spiel überhaupt.

Bereits 2022 waren erste Ausschnitte von Grand Theft Auto VI durch Hacker geleakt worden und hatten sich rasend schnell weltweit verbreitet (Mehr dazu lesen Sie hier). Die Leaks deuteten an, dass das Spiel wie schon der Teil "Vice City" in einer fiktiven Version von Miami spielen könnte. Ein Gericht in London verurteilte in der Folge zwei britische Jugendliche wegen der Beteiligung an dem Hack (der stern berichtete).

Rockstar wiederum kündigte in der Konsequenz an, erst nähere Informationen zum Spiel zu liefern, wenn es fertig ist. Vielleicht ist es ja jetzt soweit. Aber selbst, wenn der Titel nun offiziell angekündigt wird, könnte dies für Fans erstmal weiteres Warten zur Folge haben, da Rockstar seine Titel in der Regel Game-Portalen zufolge rund ein Jahr vor Release ankündigt.

Quelle:"Bloomberg"