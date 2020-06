Sony hat in der Nacht zum Freitag die Playstation 5 enthüllt - genauer gesagt, zwei Varianten davon (hier finden Sie alle Details). Und die Reaktionen in sozialen Netzwerken zeigen: Die futuristische Optik der Konsole ist definitiv Geschmackssache. Sichtlich angetan ist die Gaming-Community jedoch vom Spiele-Lineup. Playstation-Chef Jim Ryan zufolge sei der Sprung von der PS4 zur PS5 der bisher größte in der Firmengeschichte, dementsprechend setzte Sony bei den ersten Spiele-Ankündigungen vor allem auf optische Opulenz.

Wir stellen einige der vielversprechendsten Spiele-Ankündigungen vor.

"Spider-Man: Miles Morales"

Nach den Kinoerfolgen der Marvel-Filme in den vergangenen Jahren darf ein Superhelden-Spiel zum Auftakt natürlich nicht fehlen. Erneut kann man mit Spiderman durch Hochhausschluchten schwingen. Wenn das Spiel auch nur ansatzweise so gut wird wie "Marvel's Spiderman" für die Playstation 4 können wir nur sagen: Her damit!

"Horizon Forbidden West"

Auf dieses Spiel dürften Millionen Fans gewartet haben: Im Sequel zu "Horizon Zero Dawn" durchquert Jägerin Aloy erneut eine postapokalyptisch-prähistorische Welt - und die sieht wunderschön aus. Leider hat Sony nicht verraten, wann man erneut auf futuristische Dinojagd gehen kann. Diesen Titel sollte man definitiv im Auge behalten.

"GTA V"

Ebenfalls zu sehen war "GTA V". Moment, Teil 5 und nicht 6? Ganz genau: Für die PS5 erscheint die mittlerweile zweite Neuauflage des Verbrecher-Epos, die mit einer verbesserten Grafik punkten soll. Allerdings dürfte man damit nur noch wenige hinterm Ofen hervorlocken, immerhin verkaufte sich das Spiel bereits millionenfach für die aktuellen Konsolen - und schon auf deren Vorgängern. Immerhin hat Sony angekündigt, dass PS-Plus-Abonnenten das Spiel kostenlos erhalten.

"Sackboy: A Big Adventure"

Schnelle, eingängige Unterhaltung verspricht das Jump 'n`Run "Sackboy: a Big Adventure". Toll: Das Spiel kann man mit bis zu drei Freunden gleichzeitig im Koop spielen.

"Oddworld Soulstorm"

Abe aus der "Oddworld"-Reihe gehörte in den Anfangstagen der Playstation zum festen Inventar, in den letzten Jahren wurde es jedoch ruhiger um den liebenswerten Außerirdischen. Mit "Soulstorm" gibt es nun einen neuen Ableger für die Playstation 5.

"Godfall"

Schwerterschwingen mit Rap-Soundtrack - zugegeben, die Mischung des Monsterkloppers "Godfall" ist alles andere als gewöhnlich. Ob sich dahinter am Ende eine Genre-Perle versteckt oder nur ein x-beliebiges Actionspiel wird sich zeigen.

"Resident Evil Village"

Die Horror-Reihe "Resident Evil" ist auch nach Jahrzehnten noch ein Schwergewicht der Gaming-Industrie. Zwar schwankt die Qualität der Titel enorm, mit "Resident Evil 7" landete man vor einigen Jahren jedoch einen Hit. Bleibt zu hoffen, dass "Village" einen ebenso das Fürchten lehrt.

"Gran Turismo 7"

Keine Sony-Konsole ohne "Gran Turismo" - da macht auch die Playstation 5 keine Ausnahme. Für Fans der Racer-Reihe definitiv spannend. Schöner hat man das Gaspedal auf dem Sofa bislang nicht durchgetreten.

"Ratchet & Clank: Rift Apart"

Die "Ratchet & Clank"-Reihe ist ebenfalls Playstation-exklusiv, hat in den vergangenen Jahren aber deutlich an Zugkraft verloren. Ob sich das beim nächsten Teil ändert?

"Project Athia"

Vielversprechend wirkt der PS5-Exklusivtitel "Project Athia" aus dem Hause Square Enix. Das Action-Rollenspiel brilliert mit toller Grafik und wirkt atmosphärisch. Wir sind gespannt.

"Returnal"

Sony konnte sich mit "Returnal" einen weiteren Exklusivtitel sichern. Dabei handelt es sich um einen Third-Person-Shooter, der in der Zukunft angesiedelt ist. Allzu viel ist über das Spiel bislang jedoch nicht bekannt.

"Hitman 3"

Einer der berühmtesten Auftragsmörder der Videospiel-Geschichte kehrt zurück: Agent 47, bekannt aus der "Hitman"-Reihe, reist im Januar 2021 unter anderem nach Dubai, um sich seiner Feinde zu entledigen. Allerdings handelt es sich um keinen PS-5-Exklusivtitel.

"NBA 2K21"

Klar, auch Fans von Sportsimulationen sollen auf ihre Kosten kommen. Einer der Starttitel ist das Basketballspiel "NBA2K21", das mit fotorealistischem Look begeistert.

Quelle: Sony