Sony hat den finalen Preis und den Verkaufsstart der Playstation 5 angekündigt. Günstig wird die Konsole nicht. Doch das hält die Fans nicht davon ab, die Online-Shops zu stürmen. Nach wenigen Stunden ist die PS5 ausverkauft.

Sony hat am Mittwochabend die Katze aus dem Sack gelassen und den Verkaufsstart sowie Preise der Playstation 5 genannt. Es wird zwei verschiedene Versionen der neuen Konsole geben: Die digitale Version ohne Laufwerk ist mit 399 Euro die günstigere Variante. Die Konsole mit Laufwerk kostet 499 Euro. In Deutschland kommt die Playstation 5 am 19. November 2020 in den Handel, in den USA und Japan ist sie bereits eine Woche zuvor am 12. November verfügbar.

Mit der Ankündigung hat Sony im Konsolenkampf mit Microsoft nachgelegt. Die neue Xbox Series X wird bereits am 10. November in den Handel kommen und ebenfalls 499 Euro kosten. Allerdings kostet die kleine Variante Xbox Series S lediglich 299 Euro. Das S-Modell verzichtet wie Sonys digitale Konsolenversion ebenfalls auf ein Laufwerk.

Sony versus Microsoft

Auf dem Papier hat Microsoft aufgrund des günstigeren Einstiegspreises leicht die Nase vorn. Doch Playstation-Geschäftsführer Jim Ryan ist sich dennoch sicher, dass sein Konzern am Ende das Rennen machen werde: "Der Preis ist ganz offensichtlich ein Faktor. Ich wäre ein Idiot, das zu leugnen", erklärte Ryan gegenüber der "Financial Times". Doch die vergangenen Jahre hätten gezeigt, dass am Ende nicht immer das Unternehmen mit der günstigeren Konsolen das Duell für sich entschieden habe. Erneut setzt Sony auf ein starkes Spiele-Lineup mit bekannten Marken wie "God of War".

Ansturm auf die Playsation 5

Kurz nach der finalen Enthüllung der Playstation 5 und damit mitten in der Nacht haben zahlreiche Onlinehändler ihre Vorbestell-Aktionen gestartet, darunter Media Markt, Saturn, Amazon und Otto. Allerdings waren innerhalb weniger Stunden beide Varianten der Playstation 5 ausverkauft. Viele Fans hoffen nun, dass im Laufe des Tages weitere Kontingente freigeschaltet werden.

Einige der Glücklichen, die eine Konsole ergattern konnten, wollen aus der Knappheit direkt ein Geschäft machen: Auf Ebay wurde eine Playstation 5, die unmittelbar nach Verkaufsstart ausgeliefert werden soll, bereits für 850 Euro verkauft.

