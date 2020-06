Sehen Sie im Video: PS5 – Sony verrät Aussehen der neuen Playstation.





So wird sie aussehen, die neue Playstation 5 von Sony. Einige Einzelheiten zu der neuen Spielekonsole, die voraussichtlich zum Weihnachtsgeschäft auf den Markt kommen soll, wurden jetzt verraten. So soll es die Playstation 5 erstmals auch in einer Version ohne Disc-Lauftwerk nur zum Herunterlander der Spiele geben. Diese Version sieht auf den ersten Bildern deutlich schmaler aus, als das Modell, das auch Spiele auf Blue-ray-Disc einlesen kann. Die Konsole ist zweifarbig, hat einen schwarzen Gehäusekern und eine weiße Ummantelung. Die neue Playstation soll die hohe 8K-Bildauflösung für eine besonders scharfe Darstellung unterstützen. Sony stellte am Donnerstag mehrere Spieletitel für die PS5 vor. Darunter ein neues Spiel aus der "Resident-Evil"-Reihe und Grand Theft Auto V. Was die Playstation 5 kosten wird, hat Sony noch nicht verraten.