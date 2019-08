Mohammed Harkous hatte am Sonntag allen Grund zum Jubeln. Der 22-Jährige von Werder Bremen ist neuer Fifa-Fußball-Weltmeister. Allerdings nicht auf dem Platz, sondern auf der Spielekonsole. Beim Fifa eWorld Cup in London triumphierte er im Endspiel gegen Titelverteidiger Mossad Alossary mit 3:2. Damit ist "MoAuba" - so sein Spielername - der erste deutsche Fifa-Weltmeister überhaupt auf der Spielkonsole. Zur Belohung gab es nicht nur einen WM-Pokal, sondern auch einen Siegercheck in Höhe von umgerechnet 225.000 Euro. Er habe nicht gedacht, dass er gewinnen könne, wurde Harkous zitiert. Vor dem Turnier habe er kaum trainiert. Dabei mussten die Spieler bei der WM in London sehr vielseitig sein. Es wurde nämlich auf zwei Konsolen gespielt. Auf der Playstation und auf der Xbox. Auch der unterlegene Finalist musste nicht mit leeren Händen nach Hause gehen. Er konnte sich über eine Prämie von umgerechnet rund 90.000 Euro freuen. In London traten 32 Spieler gegeneinander an, die sich gegen zahlreiche Mitbewerber durchgesetzt hatten. Ihre Spiele, die insgesamt 58 Stunden dauerten, wurden per Live-Stream in mehrere Länder übertragen.