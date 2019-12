Passend zum Weihnachtsgeschäft 2020 soll es so weit sein: Dann will Microsoft seine neue Konsole Xbox Series X auf den Markt bringen, wie der Konzern bei den Game Awards in Los Angeles verkündete. Passionierte Zocker dürfte das kaum überraschen, schließlich hat die Konkurrenz von Sony die Playstation 5 ebenfalls für diesen Zeitraum angekündigt. Deutlich unerwarteter ist wohl das Design der neuen Spielekiste, das im Gegensatz zu aktuellen Modellen gar nicht erst versucht, kompakt zu sein – die Xbox Series X ähnelt vielmehr einem kleinen Desktop-PC.

Dieses "industrielle Design" hat laut dem Unternehmen aber einen bestimmten Zweck: So soll es die vierfache Rechenleistung im Vergleich zum Vorgängermodell ermöglichen, dabei aber leise und effizient sein. Wer den Elektronik-Klotz hochkant nicht auf dem TV-Regal untergebracht bekommt, kann das Gerät laut Microsoft dann auch hinlegen. Der dazugehörige Controller sieht dem aktuellen dagegen recht ähnlich – wirklich neu scheint nur der Screenshot-Button, den andere Hersteller bereits implementiert haben.

Xbox Series X: "Die schnellste, leistungsfähigste" Konsole

Was Microsoft derzeit schon für die Xbox One X behauptet, soll dann wiederum für die zum Verwechseln ähnlich benannte Xbox Series X gelten. Die Konsole soll so schnell und leistungsfähig sein wie keine andere. Mit 4K-Auflösung und einer Bildfrequenz von 60-FPS sowie mit Möglichkeit auf 8K und bis zu 80 Bildern pro Sekunde verspricht das Unternehmen, dass Spiele flüßig und gestochen scharf über die Bildschirme laufen. Eine neue SSD-Festplatte soll die Ladezeiten verkürzen oder gar "eliminieren". Dazu will der US-Konzern den Zockern weiterhin ermöglichen, Spiele aus den vorangegangenen Konsolengenerationen auf dem neuen Modell zu zocken.

So eine neue Konsole braucht selbstverständlich passendes Spielefutter, das Microsoft ebenfalls anteaserte: "Senua's Saga: Hellblade 2" des Entwicklerstudios Ninja Theory weiht die neue Xbox dann im nächsten Jahr ein. Informationen zum Preis der Xbox Series X bleibt Microsoft den Kunden allerdings noch schuldig.

Quelle: Xbox