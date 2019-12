Microsoft hat das Design seiner neuen Xbox-Konsole enthüllt. Wie ein schwarzer Monolith sieht die neue Videospielkonsole aus. Die Vorderseite ziert ein leuchtender Einschaltknopf, ein USB-Steckplatz und ein seitlicher Schlitz für Disc-Medien. Oben ist ein leicht nach innen gewölbtes Gitter zu sehen. Und auch einen offiziellen Namen gibt es nun für Microsofts neue Konsolengeneration: "Xbox Series X" soll das Gerät heißen, das vorher unter dem Arbeitstitel "Project Scarlett" bekannt war. Die neue Konsole soll die schnellste und leistungsstärkste Xbox werden. So sollen Spiele besonders hochauflösend und flüssig laufen und Lichteffekte haben, die mit der jetzigen Konsolengeneration so nicht möglich wären. Laut Xbox-Chef Phil Spencer wurde das Design so gewählt, um die neue Xbox möglichst leise und effizient zu halten. Die Konsole lässt sich hochkant oder quer hinstellen. Einen neuen Controller gibt es auch. Dieser hat jetzt einen Share-Button zum Teilen von Spielszenen. Außerdem soll er kompatibel zur Xbox One und Windows 10-PCs sein. Aber Spielefans müssen sich noch etwas gedulden. Die "Xbox Series X" soll zum Weihnachtsgeschäft 2020 auf den Markt kommen. Zur selben Zeit veröffentlicht Sony dann seine neue Playstation 5. Was die neuen Konsolen kosten werden, ist noch nicht bekannt.