Haben Sie bei Google Maps auch schon mal Straßen entdeckt, die es gar nicht gibt? Oder wollten im Urlaub in einen Weg einbiegen, der eigentlich gar nicht existiert? Dann haben Sie eine geniale Idee kennen gelernt – denn das ist Absicht. Was dahinter steckt, erfahren Sie hier.

Dieser Artikel erschien zuerst bei rtl.de.

Google-Maps: Meist sind nur sehr kleine Straßen betroffen

Stellen Sie sich vor, Sie fahren im Urlaub mit dem Auto durch ein unbekanntes Land und auf einmal will Google Maps Sie auf eine Straße leiten, die es so gar nicht gibt. Über eine Milliarde Menschen nutzen den Kartendienst pro Monat. Derlei Fehler dürfte es hier also eigentlich nicht geben, oder?

Falsch. Es gibt sie und sie sind vom Tech-Giganten auch noch völlig beabsichtigt. Zuerst: Google baut falsche Straßennamen in seine Kartenverzeichnisse meist nur bei sehr kleinen und nicht viel befahrenen Straßen ein. Etwa bei Feldwegen. Die Gefahr, dass das Unternehmen so ortsunkundige Verkehrsteilnehmer in die Irre führt, ist dadurch also sehr minimiert. Doch was soll das Ganze überhaupt?

Falsche Straßennamen sind Kopierschutz

Der Grund ist einfach und er hat einen praktischen Nutzen: Google will sich auf diese Weise vor dreistem Datenklau schützen. Sollte die Konkurrenz also Teile der Karten aus dem Verzeichnis von Google kopieren, stiehlt sie auch die falschen Straßennamen. Denn die hat sich der Internetriese aus dem Silicon Valley zuvor ausgedacht.

Kartendienst Das sind die 20 spannendsten Orte in Google Maps 20 Bilder

Sie sind leicht wiederzuerkennen, wenn andere Kartendienste sie ebenfalls integriert haben. So lässt sich ein Kartendiebstahl hinterher sehr leicht belegen. Exklusiv hat Google diese Idee allerdings nicht. Auch bei anderen großen Datenbanken, mit personenbezogenen Daten etwa, kommt diese Methodik zum Einsatz.

Sollten Sie bei Ihrem nächsten Urlaub dennoch auf eine größere falsch benannte Straße treffen, wissen Sie nun: DAS war so nicht beabsichtigt.