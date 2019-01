Nach einem breit angelegten Hacker-Angriff auf Politiker und Privatpersonen ist das nationale Cyber-Abwehrzentrum zu einer Krisensitzung zusammengetreten. In dem Gremium würden die Maßnahmen der Bundesbehörden koordiniert, sagte ein Sprecher des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) am Freitag. Dazu zählten der Bundesverfassungsschutz, das Bundeskriminalamt und der Bundesnachrichtendienst. Der RBB berichtete, persönliche Daten und Dokumente von mehreren hundert Politikern seien im Internet veröffentlicht worden. Nach Medienberichten sollten auch Bundeskanzlerin Angela Merkel und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier unter den Betroffenen sein. Die stellvertretende Regierungssprecherin Martina Fietz sagte am Freitag in Berlin, die Bundesregierung nehme den Vorfall "sehr, sehr ernst". "Mit Blick auf das Bundeskanzleramt sieht es nach erster Sichtung so aus, dass keine sensiblen Informationen und Daten in den Veröffentlichungen enthalten sind, auch nicht im Hinblick auf die Bundeskanzlerin." - "Generell möchten wir darauf hinweisen, dass auf solche Weise in Umlauf gebrachte Daten mit großer Vorsicht zu handhaben sind. Selbst im Falle, dass ein Großteil der betroffenen Daten authentisch wäre, zeigt die Erfahrung jedoch, dass in derartigen Fällen möglicherweise auch gefälschte Daten eingeschleust werden. Die Aufklärung des Falls werde noch einige Zeit in Anspruch nehmen, so die Regierungssprecherin. Wer hinter dem Angriff steckt, war unklar. Der RBB berichtete, bei den Informationen handele es sich um Handynummern, Adressen, Chats, Briefe, Rechnungen und Kreditkarteninformationen. mit Ausnahme der AfD seien alle im Bundestag vertretenen Parteien betroffen. Ein Sprecher des Bundesinnenministeriums konnte dies auf Nachfrage am Freitag zunächst nicht bestätigen. Bereits Anfang 2018 war die Bundesregierung Ziel eines Hackerangriffs. Damals gelang es den Angreifern, ins Regierungsnetz zu gelangen.