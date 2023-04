Angriffe auf digitale Infrastruktur sind trauriger Alltag. "Alles, was gehackt werden kann, wird irgendwann gehackt werden", sagt Markus Hartmann, Leiter der Ansprechstelle Cybercrime in NRW. Dass das Geschäft floriert, zeigt auch ein Blick in die szeneüblichen Foren, wie das LKA NRW berichtet.