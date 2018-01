Auch im Februar will Amazon seine Prime-Kunden mit neuen Serien und Filmen bei Amazon Prime Video bei Laune halten. Diesen Monat ist die Auswahl etwas magerer als sonst - trotzdem sind ein paar echte Highlights dabei.

So geht die Amazon-Serie "Mozart in the Jungle" endlich in die vierte Runde. Der Einblick in das irre Treiben hinter den Kulissen der New Yorker Oper waren eine der ersten erfolgreichen Amazon-Serien, jetzt startet die vierte Staffel. Kinder freuen sich über neue Folgen von "Peppa Wutz".

An der Filmfront gibt es etwas mehr Auswahl. Mit "Bullyparade - Der Film" gelang Bully Herbig und Co. der zweiterfolgreichste deutsche Film des letzten Jahres, nur "Fack ju Göhte 3" lockte mehr Zuschauer. Nun kommen auch die Amazon-Kunden in den exklusiven Genuss des Blödel-Films. Wer nicht darauf steht, hat mit dem Western "Hell or High Water" oder dem Cop-Drama "Boston" passende Alternativen. Den Grusel-Hit "Es" hat Amazon ebenfalls im Programm - leider aber noch nicht kostenlos. Für Clown Pennywise werden Kauf- oder Leihgebühren fällig.

Neue Serien bei Amazone Prime Video



Absentia, Staffel 1 - ab 2. Februar

Ash vs Evil Dead, Staffel 3 - ab 26. Februar

Mozart in the Jungle, Staffel 4 - ab 16. Februar

The Bold Type – Der Weg nach oben, Staffel 1 - ab 09. Februar

The Tick, Staffel 1, Teil 2 - ab 23. Februar

UnREAL, Staffel 3 - ab 27. Februar

Neues für Kinder

Armans Geheimnis, Staffel 2 - ab 1. Februar

Kekse für die Maus im Haus, Staffel 1, Teil 1 - ab 6. Februar

Peppa Wutz, Staffel 2, Episode 6-10 - ab 15. Februar

PJ Masks, Staffel 1 - ab 15. Februar

Neue Prime-Filme



Boston - ab 23. Februar

Bullyparade – Der Film - ab 17. Februar

Central Intelligence - ab 27. Februar

Fences - ab 3. Februar

Ghost in the Shell - ab 3. Februar

Hell or High Water - ab 3. Februar

Power Rangers - ab 3. Februar

Swiss Army Man - ab 6. Februar

The Equalizer - ab 2. Februar

Wenn du stirbst, zieht dein ganzes Leben an dir vorbei, sagen sie - ab 2. Februar

Neue Kauf- und Leihfilme



Blade Runner 2049 - kaufen ab 2. Februar, leihen ab 15. Februar

Captain Underpants - kaufen ab 15. Februar, leihen ab 1. März

Darkland - kaufen ab 13. Februar, leihen ab 22. Februar

Es - kaufen ab 08. Februar, leihen ab 22. Februar

Happy Family - kaufen ab 25. Februar, leihen ab 8. März

High Society: Gegensätze ziehen sich an - kaufen ab 15. Februar, leihen ab 8. März

Kingsman – The Golden Circle - kaufen ab 18. Januar, leihen ab 1. Februar

Schneemann - kaufen und leihen ab 16. Februar

The Lego Ninjago Movie - kaufen ab 22. Februar, leihen ab 8. März