Immer größer, immer schärfer - und immer teurer. Das waren die großen Fernseher-Trends auf den Technik-Messen dieses Jahr. Doch während die Hersteller ihre 8K-Fernseher in 85 Zoll und mehr für Tausende Euro anpreisen, dürften sich viele Kunden über einen Nebeneffekt freuen: Die teure Spitzentechnik lässt die Preise der "veralteten" Modelle purzeln. Stiftung Warentest fand im Test von 31 aktuellen Fernsehern gleich mehrere Geräte, die trotz guter Note echte Schnäppchen sind.

Ein einfacher Grund für die günstigen Preise ist sicher, dass die Geräte im Verhältnis recht klein ausfallen. Getestet wurden TVs zwischen 40 und 50 Zoll Bildschirm-Diagonale, damit sind sie deutlich kleiner als die gigantischen Neuvorstellungen. Das merkt man auch bei den Preisen: Tatsächlich kostet kein Gerät im Test mehr als 800 Euro. Über die Bild-Qualität sagt das indes nichts aus: Alle der fünf günstigsten Geräte werden von Warentest als "gut" bewertet.

Das größte Schnäppchen: Samsung UE43RU7179

Das meiste Geld lässt sich mit Samsungs 43-Zöller UE43RU7179 sparen. Mit 330 Euro ist er das günstigste Gerät im Test, schafft es damit aber auf den vierten Platz bei den Modellen zwischen 40 und 43 Zoll. Dabei schneidet er durchweg gut ab, beim Bild gehört er gar zu den besten Geräten im gesamten Test. Nur der Ton könnte etwas besser sein, zudem ist der Betrachtungswinkel und die Nutzung in hellen Räumen etwas schwach. Die Gesamtnote ist trotzdem "gut" (2,2).





Alternative für helle Räume: LG 43UM71007LB

Sowohl preislich als auch beim Testergebnis liegt der LG 43UM71007LB nahezu gleich auf. Mit einem Preis ab etwa 340 Euro ist er kaum teurer. Das Testergebnis von "gut" (2,3) ist wegen des nicht ganz so guten Bildes minimal schlechter. Dafür kann er bei der größten Schwäche des Samsung punkten: In hellen Räumen und aus einem schrägen Winkel gehört das Bild des LGs zu den besten im Test.

Ambilight für 400 Euro: Philips 43PUS6804

Fans von Philips atmosphärischer Lichtuntermalung Ambilight sollten sich den 43PUS6804 ansehen. Wie auch die teuren Modelle erweitert 43-Zöller den Raum mit Lampen auf der Rückseite in und taucht so den Raum in Farbe - und das zum Preis ab 400 Euro. Das Bild ordentlich, wie beim Samsung in hellen Räumen und aus dem Winkel aber schwächer. Auch der Ton ist mittelmäßig. Die Gesamtnote ist immer noch "gut" (2,4).

Groß und günstig: LG 49UM71007LB

Mit einem Preis von nur 350 Euro für 49 Zoll Bilddiagonale ist der LG 43UM71007LB ein echtes Schnäppchen. Das Bild ist gut, lediglich beim Betrachtungswinkel schwächelt es. Auch der Ton ist nicht der beste. Das "gute" (2,3) Gesamtergebnis ist angesichts des Preises aber bemerkenswert.

Alternative mit Ambilight: Philips 50PUS6704

Auch bei den größeren Modellen hat Philips ein Schnäppchen parat. Mit 50 Zoll ist der Philips PUS6704 eines der größten Modelle im aktuellen Test, mit einem Preis unter 450 Euro gehört es trotzdem zu den günstigsten. Wie beim kleineren Modell schwächelt das gute Bild auch in hellen Räumen nicht, die Probleme mit dem Betrachtungswinkel bleiben aber. Ambilight ist ebenfalls an Bord. Die Gesamtnote: "gut" (2,4).

Den gesamten Test finden Sie gegen Gebühr auf test.de