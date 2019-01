Wer die neuesten Episoden von US-Serien schauen wollte, musste früher mitunter jahrelang auf die Ausstrahlung im deutschen Free-TV warten. Die Versuchung war deshalb groß, die Serie stattdessen illegal herunterzuladen. Und obwohl es mit Netflix, Sky Ticket und Amazon Prime Video mehrere Streamingdienste mit einer großen Auswahl an Inhalten gibt, sind einige Serien bei Raubkopierern immer noch sehr beliebt. Das Portal "Torrentfreak" wertet alljährlich aus, welche Serien am häufigsten aus dem Netz heruntergeladen werden.

Jahrelang stand "Game of Thrones" an der Spitze. Weil es 2018 aber erstmals keine neue Staffel des Fantasy-Epos gab, gibt es einen neuen Erstplatzierten. Die Top 10 des vergangenen Jahres lauten:

1. The Walking Dead

2. The Flash

3. The Big Bang Theory

4. Vikings

5. Titans

6. Arrow

7. Supernatural

8. Westworld

9. Legends of Tomorrow

10. Suits

Die meisten Serien auf dieser bei TV-Sendern unbeliebten Bestenliste überraschen nicht. "The Walking Dead", "The Big Bang Theory", "Westworld" und "Vikings" sind populäre Serien, bei denen viele Fans in der Regel direkt nach der offiziellen Ausstrahlung die Downloads anwerfen.

Einer der Neuzugänge ist die Superhelden-Serie "Titans". Sie ist exklusiv auf "DC Universe" zu sehen, einem Dienst, der bislang nur in den USA verfügbar ist. Deshalb dürften vor allem internationale Fans die Downloadzahlen in die Höhe geschraubt haben.

"Game of Thrones" weiter top

Dass "Game of Thrones" nicht in der Liste auftaucht, bedeutet übrigens nicht, dass die Serie nicht trotzdem illegal heruntergeladen wird. Würde man alle Downloadzahlen älterer Episoden zusammenrechnen, wäre der erste Platz immer noch sicher, so "Torrentfreak". In diesem Jahr wird das langerwartete Finale der Fantasy-Serie ausgestrahlt. Dementsprechend dürfte der Sieger des nächsten Jahresrückblicks schon jetzt feststehen.

Quelle: "Torrentfreak"