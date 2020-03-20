Zeichentrick, "Star Wars","Simpsons": Diese Filme und Serien hat Disney+ in Deutschland zu bieten
Nun ist die Katze aus dem Sack: Disney+ kommt am 24. März nach Deutschland - und zum Start gibt es mehr als 500 Filme und 350 Serien. Hier finden Sie die vollständige Liste der deutschen Starttitel.
Rund vier Monate nach dem Start in den USA kommt der Streamingdienst Disney+ auch nach Deutschland. Offizieller Startschuss ist der 24. März. Zum Start werden "über 500 Filme, mehr als 350 Serien und 25 exklusive Disney+ Originals" bereitstehen, kündigte der Unterhaltungskonzern an. Neben Animationsklassikern, Zeichentrickfilmen, Superhelden-Blockbustern der "Marvel"-Reihe und "Star Wars"-Titeln warten auch mehr als 600 Folgen der Kult-Animationsserie "Die Simpsons" aus den Staffeln 1-30.
Hier können Sie den neuen Anbieter Disney+ zum Frühbucherrabatt von 59,99 Euro im Jahr (Normalpreis 69,99 Euro) ausprobieren, das kostet Sie umgerechnet 5,99 Euro im Monat. Das Frühbucher-Jahresabo ist bis zum 23. März 2020 erhältlich.
Diese Filme und Serien hat Disney+ in Deutschland zu bieten:
Filme
101 DALTMATINER (1961)
101 DALMATINER – DIESMAL SIND DIE HUNDE ECHT (1996)
ALADDIN (1992)
ALADDIN (2019)
ALICE IM WUNDERLAND (1951)
ALICE IM WUNDERLAND (2010)
ALICE IM WUNDERLAND: HINTER DEN SPIEGELN
ANTARCTICA - GEFANGEN IM EIS
ARIELLE, DIE MEERJUNGFRAU (1989)
ARISTOCATS
BAMBI
BAMBI 2 – DER HERR DER WÄLDER
BÄREN
BÄRENBRÜDER
BÄRENBRÜDER 2
BAYMAX - RIESIGES ROBOWABOHU
BERNARD UND BIANCA - DIE MÄUSEPOLIZEI
CAMP ROCK (DISNEY CHANNEL)
CAMP ROCK 2 (DISNEY CHANNEL)
CHAOS IM NETZ
CINDERELLA (1950)
CINDERELLA (2015)
COOL RUNNINGS – DABEI SEIN IST ALLES
DAS DSCHUNGELBUCH (1967)
DAS GEHEIMNIS DER FEENFLÜGEL
DAS VERMÄCHTNIS DER TEMPELRITTER
DAS VERMÄCHTNIS DES GEHEIMEN BUCHES
DER GLÖCKNER VON NOTRE DAME (ANIMATED) (1996)
DER KÖNIG DER LÖWEN (1994)
DER KÖNIG DER LÖWEN (2019)
DESCENDANTS - DIE NACHKOMMEN
DESCENDANTS 2 – DIE NACHKOMMEN (DISNEY CHANNEL)
DIE CHRONIKEN VON NARNIA - DER KÖNIG VON NARNIA
DIE CHRONIKEN VON NARNIA – PRINZ KASPIAN VON NARNIA
DIE EISKÖNIGIN – VÖLLIG UNVERFROREN
DIE FANTASTISCHE WELT VON OZ
DIE GEISTERVILLA (2003)
DIE MUPPETS
DIE SCHÖNE UND DAS BIEST (1991)
DIE SCHÖNE UND DAS BIEST (2017)
DORNRÖSCHEN
DUELL DER MAGIER (2010)
DUMBO (2019)
DUMBO, DER FLIEGENDE ELEFANT (1941)
ELLIOT, DAS SCHMUNZELMONSTER (1977)
ELLIOT, DER DRACHE (2016)
FANTASIA (1940)
FANTASIA (2000)
FLUBBER
FLUCH DER KARIBIK 1-5 - AM ENDE DER WELT
FREAKY FRIDAY - EIN VOLL VERRÜCKTER FREITAG (2003)
FREAKY FRIDAY (1977)
HANNAH MONTANA – DER FILM
HIGH SCHOOL MUSICAL 1-3
HOCUS POCUS
IM REICH DER RAUBKATZEN
INTO THE WOODS
LIEBLING, ICH HABE DIE KINDER GESCHRUMPFT
LIEBLING, JETZT HABEN WIR EIN RIESENBABY
LIEBLING, JETZT HABEN WIR UNS GESCHRUMPFT
LILO & STITCH
MALEFICENT - DIE DUNKLE FEE
MARY POPPINS (1964)
MIGHTY DUCKS – DAS SUPERTEAM
MUPPETS MOST WANTED
PETER PAN (1953)
PHINEAS UND FERB: QUER DURCH DIE 2. DIMENSION
PINOCCHIO (1940)
POCAHONTAS
PRINCE OF PERSIA – DER SAND DER ZEIT
PRINZESSINNEN SCHUTZPROGRAMM
RALPH REICHTS
RAPUNZEL – NEU VERFÖHNT (2010)
ROBIN HOOD (1973)
SAVING MR. BANKS
SCHIMPANSEN
SCHNEEWITTCHEN UND DIE SIEBEN ZWERGE
SUSI UND STROLCH (1955)
TARZAN (1999)
THE JUNGLE BOOK (2016)
TRON
VAIANA - DAS PARADIES HAT EINEN HAKEN
WINNIE PUUH
ZOMBIES – DAS MUSICAL
Disney+ Original Filme
EIN TAG BEI DISNEY
STAR GIRL: ANDERS IST VÖLLIG NORMAL
SUSI UND STROLCH
TIMMY FLOP: VERSAGEN AUF GANZER LINIE
TOGO: DER SCHLITTENHUND
Pixar-Filme
ALLES STEHT KOPF
ARLO & SPOT
CARS
CARS 2
CARS 3: EVOLUTION
COCO
DAS GROßE KRABBELN
DIE MONSTER AG
DIE MONSTER UNI
DIE UNGLAUBLICHEN
DIE UNGLAUBLICHEN 2
FINDET DORIE
FINDET NEMO
MERIDA – LEGENDE DER HIGHLANDS
OBEN
RATATOUILLE
TOY STORY
TOY STORY 2
TOY STORY 3
WALL-E
Marvel-Filme
ANT-MAN
AVENGERS: AGE OF ULTRON
AVENGERS: ENDGAME
AVENGERS: INFINITY WAR
BLACK PANTHER
CAPTAIN AMERICA: THE FIRST AVENGER
CAPTAIN MARVEL
DOCTOR STRANGE
GUARDIANS OF THE GALAXY
GUARDIANS OF THE GALAXY VOL. 2
THE AVENGERS
THE FIRST AVENGER: CIVIL WAR
THE RETURN OF THE FIRST AVENGER
THOR
THOR: TAG DER ENTSCHEIDUNG
THOR: THE DARK KINGDOM
WOLVERINE. WEG DES KRIEGERS (2013)
X-MEN
X-MEN 2
X-MEN: APOCALYPSE
X-MEN: DER LETZTE WIDERSTAND
X-MEN: ERSTE ENTSCHEIDUNG
X-MEN: ZUKUNFT IST VERGANGENHEIT
Star-Wars-Filme
STAR WARS: EPISODE I – DIE DUNKLE BEDROHUNG
STAR WARS: EPISODE II – ANGRIFF DER KLONKRIEGER
STAR WARS: EPISODE III – DIE RACHE DER SITH
STAR WARS: EPISODE IV – EINE NEUE HOFFNUNG
STAR WARS: EPISODE V – DAS IMPERIUM SCHLÄGT ZURÜCK
STAR WARS: EPISODE VI – DIE RÜCKKEHR DER JEDI-RITTER
STAR WARS: DAS ERWACHEN DER MACHT
STAR WARS: DIE LETZTEN JEDI
STAR WARS: DER AUFSTIEG SKYWALKERS (FOLGT IM SOMMER 2020)
ROGUE ONE: A STAR WARS STORY
STAR WARS: THE CLONE WARS
SOLO: A STAR WARS STORY
National-Geographic-Filme
APOLLO: MISSIONS TO THE MOON
ATLANTIS RISING
BEFORE THE FLOOD
DIANA: IN HER OWN WORDS
FLOOD, THE
FREE SOLO
GESPALTENES AMERIKA - DER KLIMAKONFLIKT
INTO THE GRAND CANYON
INTO THE OKAVANGO
JANE
KINGDOM OF THE BLUE WHALE
SCIENCE FAIR - JUNGE GENIES
Sonstige Filme
ANASTASIA (1997)
AVATAR – AUFBRUCH NACH PANDORA
DIE PEANUTS – DER FILM
DOCTOR DOLITTLE (1998)
FALSCHES SPIEL MIT ROGER RABBIT
FLICKA
GARFIELD
ICE AGE ICE AGE 2 – JETZT TAUT’S
ICE AGE 3 – DIE DINOSAURIER SIND LOS
ICE AGE 4 – VOLL VERSCHOBEN
KEVIN – ALLEIN ZU HAUS
MRS. DOUBTFIRE – DAS STACHLIGE KINDERMÄDCHEN
SISTER ACT – EINE HIMMLISCHE KARRIERE
SCOTT & HUUTSCH
WÄHREND DU SCHLIEFST
National-Geographic-Specials
BREAKING 2
KINGDOM OF THE APES: BATTLE LINES
LOST TOMB OF ALEXANDER THE GREAT, THE
TITANIC: 20 YEARS LATER WITH JAMES CAMERON
Kurzfilme
DIE DREI KLEINEN SCHWEINCHEN (1933)
DIE EISKÖNIGIN: PARTY FIEBER
DIE KLUGE KLEINE HENNE
FERDINAND, DER STIER
STEAMBOAT WILLIE
URLAUB AUF HAWAI
Disney+ Original Kurzfilme
FAMILY SUNDAYS
FORKY HAT EINE FRAGE
KURZSCHLUSS
LAMP LIFE
EIN TAG BEI DISNEY (KURZFILM)
PIXAR IN REAL LIFE
SPARKSHORTS
Pixar-Kurzfilme
BAO
DER VOGELSCHRECK
HOOK UND DAS GEISTERLICHT
LA LUNA
PARTYSAURUS REX
TEILWEISE WOLKIG
Serien
AUSTIN & ALLY
BAYMAX: ROBOWABOHU IN SERIE
CAMP KIKIWAKA
CHIP UND CHAP – DIE RITTER DES RECHTS
DARKWING DUCK – DER SCHRECKEN DER BÖSEWICHTE
DAS LEBEN UND ICH
DIE GUMMIBÄRENBANDE
DUCKTALES
GARGOYLES – AUF DEN SCHWINGEN DER GERECHTIGKEIT
HANNAH MONTANA
JAKE UND DIE NIMMERLAND PIRATEN
JESSIE
KIM POSSIBLE
MEINE SCHWESTER CHARLIE
MICKY UND DIE FLINKEN FLITZER
PHINEAS UND FERB
SCHLIMMER GEHT'S IMMER MIT MILO MURPHY
WELPEN FREUNDE
WILLKOMMEN IN GRAVITY FALLS
Disney+ Original Serien
AUSGETÜFTELT!
KÜCHENHELDEN
STAR WARS: THE CLONE WARS – DIE FINALE STAFFEL
DIE IMAGINEERING STORY
DISNEY INSIDER
DISNEYS MÄRCHENHOCHZEITEN
TAGEBUCH EINER ZUKÜNFTIGEN PRINZESSIN
HIGH SCHOOL MUSICAL: DAS MUSICAL: DIE SERIE
HIGH SCHOOL MUSICAL: DAS MUSICAL: DIE SERIE: DAS SPECIAL
HUNDELEBEN – VOM WELPEN ZUM BLINDENHUND
MARVEL HERO PROJECT
THE MANDALORIAN
THE WORLD ACCORDING TO JEFF GOLDBLUM
ZUGABE!
Marvel-Serien
AVENGERS - GEMEINSAM UNBESIEGBAR
DER ULTIMATIVE SPIDER-MAN
DIE AVENGERS – DIE MÄCHTIGSTEN HELDEN DER WELT
GUARDIANS OF THE GALAXY
HULK UND DAS TEAM S.M.A.S.H.
MARVEL'S AGENT CARTER
MARVEL'S AGENTS OF S.H.I.E.L.D.
MARVEL'S INHUMANS
MARVEL'S RUNAWAYS
Star-Wars-Serien
STAR WARS: DIE ABENTEUER DER FREEMAKER
STAR WARS REBELS
STAR WARS RESISTANCE
STAR WARS: THE CLONE WARS
National-Geographic-Serien
BRAIN GAMES
DER UNGLAUBLICHE DR. POL
DR. K'S TIERISCHE NOTAUFNAHME
ENTHÜLLT: GEHEIMNISSE DER MEERE
ONE STRANGE ROCK
WILDES RUSSLAND
Sonstige Serien
DIE SIMPSONS (Staffel 1-30)
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