von Malte Mansholt Mehrfach im Jahr holt sich Stiftung Warentest neue Fernseher ins Labor. Pünktlich zum Weihnachts-Shopping hat man nun die Besten der Besten zusammengesucht. Und auch Schnäppchen sind dabei.

Es ist eine der Kernkompetenzen der Stiftung Warentest: Seit Jahren werden im geheimen Testlabor neue Fernseher aufgebaut, auf ihre Qualitäten und Schwächen abgeklopft – um dann mehrfach im Jahr die Empfehlungen auszusprechen. Zum Ende des Jahres hat man nun die besten Modelle des Jahres zusammengetragen, von 42 bis 65 Zoll.

OLED-Fernseher gewinnen

Dass in einer Bestenliste alle 51 Fernseher "gut" bewertet werden, ist an sich nicht überraschend – schließlich handelt es sich um eine gezielte Auswahl. Etwas weniger zu erwarten war, dass es bei diesem breiten Feld einen so klaren Sieger geben würde: Das beste Modell kommt bei jeder einzelnen Größe von LG. Das hat allerdings einen einfach Grund: Der südkoreanische Konzern hatte de facto lange ein Monopol bei OLED-Displays in TV-Größe, alle anderen Hersteller kauften bei LG ein. Erst seit Kurzem bietet auch Samsung wieder OLED-TVs mit selbstentwickelten Displays an.

Ein klarer Sieger in vier Größen

Der klare Testsieger ist die C27LA-Serie von LG. Der OLED-TV ist in jeder der vier getesteten Größen auf Platz eins. Das Bild überzeugt auf ganzer Linie, auch der Sound ist bei den großen Modellen tadellos, bei den kleineren immer noch gut. Auch die Bedienung gefällt den Testern. Entsprechend fällt die Gesamtnote aus: "gut" (1,6) bewertet Warentest etwa das 65-Zoll-Modell. Die Startpreise zwischen 1050 und 1900 Euro gehören aber in jeder Größe zum höheren Preisbereich.

Auch wer nicht so viel investieren will, bekommt aber tolle Geräte, fand Warentest heraus. Der Preistipp bei den kleinen Modellen kommt ebenfalls von LG. Der LG UP77009LB hat zwar kein OLED-Panel, bittet aber trotzdem ein gutes Bild. Auch der Ton des 43-Zöllers ist in Ordnung. Am überzeugendsten ist aber der Preis: Mit 390 Euro ist der Fernseher der günstigste der aktuellen Übersicht. Die Gesamtnote: "gut" (2,4).

Sparmodelle gibt's auch mit OLED

Dass selbst OLED nicht immer teuer sein muss, zeigt der Preistipp der mittleren Größen: Der LG 48A29LA bringt trotz seines günstigen Preises ab 690 Euro ein OLED-Panel in 48 Zoll mit. Beim Ton ist das Sparmodell sogar besser als der Erstplatzierte. Mit der Gesamtnote "gut" (1,8) landet er auf dem zweiten Platz.

Bei den 55-Zöllern landet der Spar-Tipp Panasonic TX-55JXW944 etwas weiter hinten, die Gesamtnote "gut" (2,0) kann sich aber allemal sehen lassen. Bild und Ton sind gut, echte Schwächen gibt es nicht. Warentest lobt sogar explizit die üppige Ausstattung des Geräts. Zum Preis ab 850 Euro ist das nicht selbstverständlich.

Wer 120 Euro drauflegt, bekommt schon den Preistipp in 65 Zoll: Das Schwester-Modell Panasonic TX-65JXW944 schneidet exakt genauso gut ab, bringt aber 25 Zentimeter mehr Bilddiagonale mit. Und ist damit der einzige Große unter 1000 Euro.

