Jedes Jahr nutzt die Technik-Branche die Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas, um sich mit den Konkurrenten zu messen. Vor allem die TV-Hersteller zeigen hier gerne, was sie neues in petto haben. Nachdem in den letzten Jahren das bessere Bild und der schickere Look zählten, setzen einige Hersteller dieses Mal auf Superlative - während andere nur Produktpflege betreiben.

Samsung und LG können beide von sich sagen, den Größten zu haben. Während LG mit einem 88 Zoll Diagonale den größten OLED-Screen im Gepäck hatte, trumpfte Samsung gleich mit dem bisher größten Fernseher überhaupt auf: "The Wall" bringt gigantische 146 Zoll an die Wand. Doch so beeindruckend "Die Wand" auch ist - der spannendste Fernseher der Messe ist sie nicht. Wer sich diesen Titel schnappen kann, erfahren Sie in der Fotostrecke.