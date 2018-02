Audio-Freunde haben gespannt darauf gewartet: In den USA kommen seit einigen Tagen die ersten HomePods in ihrem neuen Zuhause an. Der smarte Lautsprecher ist Apples Angriff auf Amazon Echo und Googles Home. Weil er aber auch noch sehr gut klingen soll, dürfte sich auch Lautsprecher-Hersteller Sonos als Konkurrent fühlen. Trotzdem bereitete Sonos dem HomePod einen warmen Empfang - und verpackte ihn in einen freundlichen Seitenhieb.

Hauptkritikpunkt von Apples smartem Lautsprecher ist - neben den bekannten Unzulänglichkeiten von Sprach-Assistentin Siri -, dass er nur den eigenen Musik-Dienst Apple Music auf Zuruf unterstützt. Der beliebte Dienst Spotify kann nur über das iPhone übertragen werden. Sonos schlägt mit seinem Willkommensgeschenk genau in diese Kerbe - und gratuliert Apple mit einer eigenen Spotify-Liste.

Brief per Playlist

Die hat es allerdings in sich. Wer sich die Mühe macht, die Titel der Tracks zu lesen, findet nämlich einen kleinen Brief an den neuen Konkurrenten. Sie fängt an mit "Hello" von Adele, dann folgt " Apple", von Alicia Keys und Pharrell Williams, und so weiter. Über die Hits von Daft Punk, The Notorious B.I.G. und Nirvana bis zu den Whitestripes beschwören die Titel die Freundschaft der Unternehmen.

"Hallo Apple, etwas zwischen uns fühlt sich richtig an. Obwohl Du so nach diesem Home Pod verrückt bist. Denk daran: Zwei sind besser als einer. Nur Spaß. Es ist ein Fest. Und jeder kommt - sogar Du. Sei ganz Du selbst, Fruit Machine. Egal was die anderen sagen: Wir werden Freunde bleiben. Komme was wolle", geht der Text über 21 Song-Titel.

Die beiden Unternehmen verbindet schon lange eine gemeinsame Partnerschaft, Apple verkauft die schicken Sonos-Lausprecher in seinen Apple Stores. Sonos sollte sogar gerüchteweise als erster Hersteller in seinem sprachgesteuerten Lautsprecher Sonos:One Unterstützung für Apple Music und Siri bekommen. Und wäre damit der einzige Hersteller, der Alexa, Google Home und Siri unterstützt. In letzter Zeit hieß es allerdings, Siri könnte eventuell doch gestrichen werden. Aber vielleicht lässt sich Apple von der netten Geste ja doch überzeugen.