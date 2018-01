Gute 4K-Fernseher (auch als UHD-TV bekannt) sind gerade erst erschwinglich geworden, da bereiten sich die Hersteller schon auf den nächsten Schritt vor: Auf der Technikmesse CES (Consumer Electronics Show) in Las Vegas zeigt LG in den nächsten Tagen seinen ersten OLED-Fernseher mit 8K-Auflösung und 88 Zoll Bilddiagonale. 8K, das entspricht einer Auflösung von 7680 x 4320 Bildpunkten. Es quetschen sich also viermal mehr Bildpunkte auf die gleiche Fläche wie bei 4K-Modellen, die wiederum viermal so viele Bildpunkte anzeigen wie Full-HD-Geräte.

Vermutlich sechsstelliger Preis

Zwar brachte Samsung im Herbst mit dem QE88Q9F ebenfalls einen 88-Zoll-Fernseher (Bilddiagonale von etwa 2,25 Meter) auf den Markt. Dieser löst aber "nur" mit 4K auf. Einige Hersteller knackten auch schon die 100-Zoll-Marke, doch bei der kontraststarken OLED-Technik war bislang bei knapp 77 Zoll Schluss.



Was der neue Flaggschiff-Fernseher kosten wird, ist noch nicht bekannt. Das 77-Zoll-Modell mit 4K-Auflösung von LG kostet bereits um die 20.000 Euro, das neue Modell dürfte dementsprechend noch weit darüber liegen - falls es überhaupt jemals im freien Handel angeboten werden sollte.

8K-Inhalte noch Mangelware

Technisch sind 8K-Fernseher beeindruckend, allerdings haben sie ein gewaltiges Problem: Derzeit gibt es keine passenden Inhalte. Fernsehsender übertragen in der Regel mit maximal Full-HD, bei Netflix und Amazon ist bei 4K Schluss. Die derzeit noch sehr teuren UHD-Blu-rays können ebenfalls kein 8K darstellen.



Erst in zwei Jahren könnte die Technik salonfähig werden: Die Olympischen Spiele 2020 in Tokio sollen live in 8K übertragen werden. Doch selbst das dürfte eine Ausnahme bleiben. Jetzt schon auf einen 8K-Fernseher zu sparen, ist also nicht empfehlenswert.