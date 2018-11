Wie Sie Musik für lau im ganzen Haus hören

Musik aus dem Netz ist eine feine Sache ob nun über Spotify, YouTube oder Internetradio mit seinen 25.000 Spartensendern. Nachteil der Netzmusik: Sie frisst Bandbreite und zwar nicht wenig. Bereits eine Stunde Streaming bei mittelmäßigen 64 Kilobit pro Sekunde summiert sich auf rund 30 Megabyte pro Stunde. Läuft die Musik täglich über Stunden nebenbei, dudeln sich so über den Monat gerechnet einige Gigabyte zusammen. Zudem belastet der stetige Datenstrom die Bandbreite im heimischen Netz. Nicht umsonst verbieten viele Firmen ihren Mitarbeitern Musikstreaming. Ob nun im Büro oder daheim, die digitale Neuauflage des guten alten Radios bietet eine günstige Alternative zur Beschallung.

DAB+ hat was von Internetradio

Die digitale Variante des Radios heißt DAB+ und hat einiges gemeinsam mit dem Internetradio. Die Qualität entspricht dem AAC+-Standard, also dem, was auch von ITunes Music geliefert wird. Das vom UKW-Radio bekannte Rauschen ist bei DAB+ passé: Bei schlechtem Empfang gibt es gar keinen Empfang. Die radikale Form der Rauschunterdrückung.

Dafür entfällt die klassische Sendersuche. Wie beim Internetradio werden die zu empfangen Sender automatisch mit einem Namen versehen und als Liste angezeigt, aus der man sich seine Favoriten zusammenstellt. Die Auswahl ist derzeit noch übersichtlich. Bundesweit werden derzeit 13 Sender ausgestrahlt, im kommenden Jahr soll es die doppelte Anzahl werden. Ansonsten schwankt das Angebot stark von Bundesland zu Bundesland. Bayern steht mit rund 80 Sendern an der Spitze, das Saarland bildet mit 20 Stationen das Schlusslicht. Stück für Stück werden jedoch mehr digitale Radiostationen hinzukommen.

Musik im ganzen Haus

Ins Haus kommt das digitale Radio mit einem DAB+-Empfänger. Das Angebot ist mittlerweile vielfältig vom Retro-Kofferradio bis hin zur Soundanlage für über 1000 Euro ist alles dabei. Wer sein Radio daheim in verschiedene Räume streamen möchte, braucht ein sogenanntes Multiroom-System. Solche Radios können als Quelle über WLAN weitere Radios als Abspielgeräte ansteuern. Folgen diese "Satelliten" dem Undok-Standard, lassen sich sogar Lautsprecher unterschiedlicher Hersteller zusammenschalten. Die Soundqualität hängt dabei nicht von der Basisstation ab, sondern von der Güte des angesteuerten Lautsprechers. Der 600 Euro teure Lautsprecher gibt also auch dann satten Sound von sich, selbst wenn er von einer DAB+ - Basisstation für 100 Euro mit Musik beschickt wird.

Dirigiert wird das Ensemble entweder mit der Fernbedienung der Basisstation oder via App auf dem Smartphone oder Tablet. Namhafte Hersteller liefern meist eine App mit, doch Dank des Undok-Standards lassen sich die meisten Digitalradio-Multiroomanlagen auch mit der freien App "Undok" von Frontier Smart Technologies steuern.

Von Spotify bis DLNA - Musik aus allen Quellen

Können die im Haus verteilten Lautsprecher im Wortsinn nur "laut sprechen", geben sie ausschließlich das wieder, was von der Basisstation kommt. Wer etwa im Badezimmer entspanntere Musik hören möchte als im Rest des Hauses, braucht hier einen Lautsprecher mit eigenem DAB+-Empfangsteil. Oder er holt sich die Musik aus anderen Quellen. Die besseren DAB+Radios können als Meister des Daten-Smalltalks sozusagen mit jedem. Sie beziehen ihre Musik via DLNA von der heimischen Netzwerkfestplatte, vom USB-Stick, über Bluetooth vom Smartphone, direkt von Spotify oder von den tausenden Sendern des Internetradios. Und das gute alte UKW-Dampfradio ist ohnehin immer mit verbaut. Das Digitalradio ist also nur eine Option, sich gute Musik ohne Stress mit dem Datenvolumen ins Haus zu holen. Und auch wenn das Netz mal ausfällt, spielt die Musik weiter.