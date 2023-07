Schaue ich wirklich in HD?

In der Regel sieht man schnell, ob man gerade hochaufgelöste Inhalte schaut. Wenn man aber auf Nummer sicher gehen will oder den Verdacht hat, nur eine niedrigere Auflösung serviert zu bekommen, kann man das schnell in den Einstellungen herausfinden.

Dazu führt man die Maus zuerst auf das Konto-Symbol und klickt im aufklappenden Menü auf "Ihr Konto". Unter dem Punkt "Mein Profil" klicken Sie dann auf "Wiedergabe-Einstellungen" um die Qualität zu ändern. In der Regel sollte hier "Automatisch" voreingestellt sein. Will man immer HD schauen, sollte man "Hoch" auswählen. Das verbraucht allerdings bis zu 3 Gigabyte die Stunde für FullHD-Inhalte und sogar bis zu 7 GB für UltraHD. Am Ende bestätigen Sie Ihre Auswahl mit "Speichern".

