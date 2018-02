Netflix hat die TV-Landschaft verändert wie kaum ein Konzern zuvor. Während es früher üblich war, dass neue Serien über mehrere Monate hinweg ausgestrahlt wurden (im Schnitt eine neue Episode pro Woche), stellte Netflix seine Eigenproduktionen auf einen Schlag ins Netz. Gerade bei spannenden Serien wie "House of Cards" führte das zu dem Phänomen, dass einige Zuschauer die Staffeln quasi am Stück schauten. Das Binge-Watching war geboren, auf Deutsch könnte man es mit Koma-Glotzen übersetzen.

9 von 10 haben eine Serie weggesuchtet

Nun hat sich Netflix genauer mit diesem Verhaltensritus beschäftigt. Untersucht wurden alle Mitglieder, die sich in den letzten fünf Jahren bei Netflix angemeldet haben. Das Ergebnis: Über 90 Prozent der Nutzer haben schon einmal gebinged, also mindestens eine Staffel einer Serie innerhalb von sieben Tagen nach Beginn durchgeschaut. In die Untersuchung wurden alle TV- Serien (außer Kinder- und Familienserien) mit mehr als fünf Episoden pro Staffel einbezogen.

Deutsche sind Serienjunkies

Der Ländervergleich zeigt: Die Deutschen sind schnell bei der Sache. Im Schnitt wird vier Tage nach der Anmeldung auf Netflix die erste Serie weggesuchtet, gibt der Konzern bekannt. Die Amerikaner lassen es dagegen ruhiger angehen und brauchen rund 14 Tage Zeit. Im Schnitt dauert der erste Binge rund drei Tage, in diesem Zeitraum wird also mindestens eine Staffel geschaut.



In den meisten Fällen war die Serie der Wahl übrigens "Breaking Bad". Kaum jemand hat die Zuschauer offenbar so schnell in den Bann gezogen wie der Chemielehrer Walter White, der auf die schiefe Bahn gerät, dort seine intellektuelle Erfüllung findet und daran schließlich scheitert. (Lesen Sie hier, warum die Serie so bedeutend für die TV-Landschaft war - und welche Hauptfigur eigentlich ganz früh sterben sollte.)

Das sind die zehn beliebtesten Serien für den ersten Binge in Deutschland seit 2014

● Breaking Bad

● Orange is the New Black

● Narcos

● Stranger Things

● Tote Mädchen lügen nicht

● The Walking Dead

● House of Cards

● Suits

● Prison Break

● Pretty Little Liars

Warum die Erfolgsgeschichte von Netflix überraschend altmodisch begann, sehen Sie hier: