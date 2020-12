Auf Netflix gibt es Dutzende Weihnachtsfilme, allerdings sind die nicht immer leicht zu finden. Mit dem richtigen Link bekommt man jedoch Zugriff auf alle Weihnachtsfilme - wir verraten, wie es geht!

Sie gehören zu Weihnachten wie Wham, Tannenbaum und Strick-Pullis: Die Rede ist von kitschigen Weihnachtsfilmen. Selbst die gestresstesten Menschen lehnen sich in der Adventszeit auf dem Sofa zurück und versinken für 90 Minuten in diese Zuckerguss-Welt aus Hollywood. Was bleibt einem in Zeiten einer globalen Pandemie auch großartig anderes übrig. Wer von "Kevin allein zu Haus", "Love Actually" und "Liebe braucht keine Ferien" also nicht genug bekommen kann, wird beim Streaminganbieter Netflix fündig. Der hat eine ganze Reihe von neuen Weihnachtsfilmen, aber auch diverse Klassiker im Angebot. Allerdings findet man diese nur schwer zwischen all den anderen Filmen, Serien und Dokumentation.

Doch wer den richtigen Link kennt, bekommt Zugriff auf alle Weihnachtsfilme. So geht’s:

Geben Sie folgenden Link in Ihren Internet-Browser ein: http://www.netflix.com/browse/genre/CODE

Ersetzen Sie "CODE" in der Adresszeile durch eine der folgenden Zahlenkombinationen.

Netflix unterscheidet in zwei allgemeine Weihnachtslisten:

Für "Weihnachtliche Kinder- und Familien-Filme" geben Sie 1474017 ein.

Für "Romantische Weihnachtsfilme" geben Sie 1394527 ein.

Außerdem gibt es noch zahlreiche, deutlich speziellere Listen:

Weihnachtsfilme für Kinder von fünf bis sieben Jahre: 1477201

Weihnachtsfilme für Kinder von acht bis zehn Jahre: 1477204

Ulkige Weihnachtsfilme für Kinder und Familien: 1475071

Weihnachtliche Familienfilme aus den 1990er Jahren: 1476024

Kanadische Weihnachtsfilme für Kinder und Familien: 1721544

Es gibt auch Codes für nicht-weihnachtliche Kategorien, etwa:

Action-Komödien: 43040 (wobei sich auch hier 1-2 Weihnachtsfilme eingeschlichen haben)

Animation für Erwachsene: 11881

Alien-Sci-Fi: 3327

Britische Filme: 10757

Filmklassiker: 31574 (inklusive "Stirb Langsam" - ebenfalls ein Weihnachtsklassiker)

Komödien: 6548

Comic- und Superheldenfilme: 10118

Disney: 67673 (aufgrund von Disney+ aber arg ausgedünnt)

Dokumentationen: 6839

Familienspielfilme: 51056

Deutsche Filme: 58886

Musik: 52843

Teenie-Komödien: 3519

Stand-up-Comedy: 11559

Sportfilme: 4370

Um die Filme am Fernseher zu genießen, packen Sie sie einfach auf Ihre Watchlist.

Viel Spaß beim Weihnachts-Bingen!