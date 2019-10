Mit Halloween geht der goldene Herbst zu Ende, die kalte Jahreszeit steht endgültig vor der Tür. Höchste Zeit, es sich mit einer kuscheligen Decke und einem Heißgetränk auf der Couch gemütlich zu machen. Da passt es, dass die Streaming-Anbieter im November auf wohlig warme Wiedersehen setzen.

Vor allem Fans alter Mafia-Streifen dürften geradezu jubeln: Mit "The Irishman" hat Regie-Legende Martin Scorcese seine alten Mitstreiter Robert De Niro, Al Pacino und Joe Pesci vermutlich zum letzten Mal als Mafiosi vor der Kamera vereint. Nachdem das Projekt jahrelang gescheitert war, durfte er es am Ende bei Netflix umsetzen - und darf sich vermutlich sogar Chancen auf einen Oscar ausrechnen.

Spannendster Neustart ist wohl "Wir sind die Welle"

Auch bei den Serien setzt Netflix auf Fan-Lieblinge. Mit der neunten Staffel "Modern Family", neuen Folgen von "Queer Eye" und "American Horror Story" und der zweiten Staffel "The End of the fucking World" dürfte man viele Zuschauer glücklich machen. Spannendster Neustart ist wohl die Neuverfilmung des Schulbuch-Klassikers "Die Welle", die beim Streamingdienst als "Wir sind die Welle" in Serie geht.

Auch Amazon setzt auf Bekanntes. Die vielgelobte Nazi-Utopie "The Man in the High Castle" geht mit der nun vierten Staffel zu Ende. Zudem bietet erstmals ein anderer Anbieter als Sky die zweite Staffel "4Blocks" an. Und dann sind da natürlich noch die "Friends", die ab November bei Amazon eine neue Heimat finden. Filmisch setzt Amazon mit "Tomb Raider" und der "Herr der Ringe"-Serie auf Hollywood, bietet aber auch mit "Brittany Runs a Marathon" ein preisgekröntes Indy-Kleinod.

Die vollständige Liste der Neuheiten finden Sie unten.

Netflix: Neue Serien im November 2019 Haikyu!!: Staffel 2, ab 01. November 2019 The Eccentric Family: Staffel 1, ab 01. November 2019 Death Parade: Staffel 1, ab 01. November 2019 Girls' Last Tour: Staffel 1, ab 01. November 2019 Toradora!: Staffel 1, ab 01. November 2019 Goblin Slayer: Staffel 1, ab 01. November 2019 Lego Friends – Freundinnen auf Mission: Staffel 2, ab 01. November 2019 Kleo und Lukas: Staffel 1, ab 01. November 2019 Modern Family: Staffel 9, ab 01. November 2019 Atypical: Staffel 3 , ab 01. November 2019 Hache , ab 01. November 2019 Queer Eye: We're in Japan! , ab 01. November 2019 Wir sind die Welle , ab 01. November 2019 The End of the F***ing World: Staffel 2, ab 05. November 2019 Greenleaf: Staffel 4, ab 06. November 2019 SCAMS , ab 06. November 2019 Busted!: Staffel 2 , ab 08. November 2019 Grünes Ei mit Speck, ab 08. November 2019 Little Things: Staffel 3, ab 09. November 2019 Patriot Act with Hasan Minhaj: Ausgabe 5, ab 10. November 2019 Mars: Staffel 2, ab 12. November 2019 The Stranded , ab 14. November 2019 American Horror Story: Apocalypse, ab 15. November 2019 Hinter Gittern: Teil 2 , ab 15. November 2019 I'm with the Band: Nasty Cherry, ab 15. November 2019 Der Club, ab 15. November 2019 Spielzeug – Das war unsere Kindheit: Staffel 3 , ab 15. November 2019 The Crown: Staffel 3, ab 17. November 2019 Z Nation: Staffel 5, ab 20. November 2019 Dolly Partons Herzensgeschichten , ab 22. November 2019 High Seas: Staffel 2, ab 22. November 2019 Wer kann, der kann! Merry Christmas: Staffel 2, ab 22. November 2019 Die Welt der Drogen: Dope Stories, ab 22. November 2019 Keiner wacht , ab 22. November 2019 Singapore Social , ab 22. November 2019 Merry Happy Whatever , ab 28. November 2019 Sugar Rush Christmas , ab 29. November 2019 Filme – Das waren unsere Kinojahre , ab 29. November 2019

Amazon Prime Video: Neue Serien im November 2019 Tom Clancy’s Jack Ryan: Staffel 2, ab 01. November 2019 Scandal: Staffeln 1-4, ab 01. November 2019 Friends: Staffeln 1-10, ab 14. November 2019 The Man in the High Castle: Staffel 4 , ab 15. November 2019 Carnival Row, ab 22. November 2019 4 Blocks: Staffel 2, ab 22. November 2019

Netflix: Neue Filme im November 2019 Legend of the Galactic Heroes: Die Neue These, ab 01. November 2019 Is This a Zombie?, ab 01. November 2019 Yu-Gi-Oh! Der Film, ab 01. November 2019 Yu-Gi-Oh! 3D: Bonds Beyond Time, ab 01. November 2019 K: Seven Stories 1 - 3, ab 01. November 2019 My Little Pony – Freundschaft ist Magie: Das beste Geschenk, ab 01. November 2019 Erlöse uns von dem Bösen, ab 01. November 2019 Why Him?, ab 01. November 2019 American Son, ab 01. November 2019 Weihnachten in der Wildnis , ab 01. November 2019 The King, ab 01. November 2019 Der Mann ohne Gravitation , ab 01. November 2019 Fire in Paradise, ab 01. November 2019 Paradise Beach, ab 08. November 2019 Tage wie diese, ab 08. November 2019 Game Night, ab 12. November 2019 The Disaster Artist, ab 15. November 2019 House Arrest, ab 15. November 2019 Klaus , ab 15. November 2019 Wo die Erde bebt, ab 15. November 2019 All Eyez on Me, ab 16. November 2019 Wer ist Daddy?, ab 19. November 2019 Jumanji: Willkommen im Dschungel, ab 19. November 2019 The Knight Before Christmas, ab 21. November 2019 Mon frère – Mein Bruder , ab 22. November 2019 Aus dem Nichts, ab 24. November 2019 The Irishman , ab 27. November 2019 Holiday Rush , ab 28. November 2019 96 Hours - Taken 3 (Extended Cut), ab 29. November 2019 Atlantique, ab 29. November 2019 Ich habe meinen Körper verloren, ab 29. November 2019

Amazon Prime Video: Neue Filme im November 2019 Nightcrawler, ab 01. November 2019 Nymphomaniac – Vol. I & II, ab 01. November 2019 Know1ng – Die Zukunft endet jetzt, ab 01. November 2019 Das Kabinett des Doktor Parnassus, ab 01. November 2019 Der Adler der neunten Legion, ab 01. November 2019 Die Queen, ab 01. November 2019 The Hole in the Ground, ab 02. November 2019 Unheimlich perfekte Freunde, ab 03. November 2019 Der Herr der Ringe 1-3, ab 04. November 2019 Champagner & Macarons - Ein unvergessliches Gartenfest, ab 05. November 2019 Zombie Shooter, ab 06. November 2019 Sommer 1943: Das Ende der Unschuld, ab 10. November 2019 The Last Witch Hunter, ab 11. November 2019 Destroyer, ab 14. November 2019 Höre die Stille: Die Schrecken des Krieges, ab 14. November 2019 Hurricane - Die Luftschlacht um England, ab 14. November 2019 Brittany Runs a Marathon, ab 15. November 2019 Tomb Raider, ab 15. November 2019 Breaking & Exiting, ab 16. November 2019 Feuchtgebiete, ab 16. November 2019 Die Bestimmung – Divergent / Insurgent / Allegiant, ab 17. November 2019 Die Geschichte vom Brandner Kaspar, ab 17. November 2019 Pacific Rim: Uprising , ab 26. November 2019 Hard Powder, ab 28. November 2019 The Report, ab 29. November 2019

Netflix: Neu für Kinder im November 2019 Hello Ninja , ab 01. November 2019 True: Die große Apfelernte, ab 01. November 2019 She-Ra und die Rebellen-Prinzessinnen: Staffel 4, ab 05. November 2019 Harvey Miezen für immer!: Staffel 3, ab 12. November 2019 GO! Eine unvergessliche Party, ab 15. November 2019 Lama Lama: Staffel 2, ab 15. November 2019 Dino Girl Gauko, ab 22. November 2019 Der Prinz der Drachen: Staffel 3, ab 22. November 2019 John Crist: I Ain't Prayin For That , ab 28. November 2019, ab 26. November 2019 True: Wünsche im Winter, ab 26. November 2019 Chips und Toffel: Staffel 2, ab 29. November 2019

Amazon Prime Video: Neu zum Kaufen und Leihen im November 2019 Spider-Man: Far from Home, kaufen ab 01. November, leihen ab 14. November 2019 Feuerprobe – Die wichtigsten Beweise, kaufen und leihen ab 02. November 2019 Apollo 11, kaufen ab 07. November, leihen ab 21. November 2019 Bailey – Ein Hund kehrt zurück, kaufen und leihen ab 07. November 2019 Annabelle 3, kaufen ab 07. November, leihen ab 21. November 2019 TKKG, kaufen ab 07. November, leihen ab 21. November 2019 Yesterday, kaufen und leihen ab 08. November 2019 Anna, kaufen ab 14. November, leihen ab 28. November 2019 Child’s Play, kaufen ab 15. November, leihen ab 22. November 2019 Der König der Löwen, kaufen ab 15. November, leihen ab 21. November 2019 Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw, kaufen ab 29. November, leihen ab 12. Dezember 2019

Netflix: Neue Dokus im November 2019 Der Teufel wohnt nebenan, ab 04. November 2019 Maradona in Mexiko , ab 13. November 2019 Lorena, die Läuferin, ab 20. November 2019 Bikram: Yogi, Guru, Raubtier, ab 20. November 2019 Der Verbrauchermarkt: Ein kaputtes System , ab 27. November 2019

Netflix: Neue Comedy im November 2019 Seth Meyers: Lobby Baby, ab 05. November 2019 Jeff Garlin: Our Man In Chicago , ab 12. November 2019 Fadily Camara: Das Witzigste an deinen Freundinnen , ab 14. November 2019 Iliza Shlesinger: Unveiled , ab 19. November 2019 Keine Zeit für Scham, ab 19. November 2019 La Zona Rosa, ab 26. November 2019 Mike Birbiglia: The New One, ab 26. November 2019 John Crist: I Ain't Prayin For That , ab 28. November 2019