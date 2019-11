Es hat schon seit Jahrzehnten Tradition: Während die Familien vor dem Weihnachtsbaum sitzen, setzen an Heiligabend viele TV-Sender auf Action und Horror. Und auch die Streamingdienste haben im Dezember viel Spannung im Gepäck. Doch auch wer es sanfter mag, kommt auf seine Kosten.

Denn natürlich geht es auch bei den Streaming-Diensten weihnachtlich zu. Bei beiden Angeboten wimmelt es von Rentieren, Weihnachts-Prinzen und weiterem Zauberhaften.

Wer darauf keine Lust hat, setzt auf das Gegenprogramm. Mit "The Witcher" startet Netflix eine der meisterwarteten Fantasy-Serien. Die Serie folgt dem mysteriösen Hexer Gerald von Riva durch seine von großen Monstern, sexy Hexen und vielen Intrigen geprägte Welt. Weitere Highlights bei Netflix sind die zweite Staffel des Stalker-Hits "You - Du wirst mich lieben" und das Spielberg-Fantasyabenteuer "Ready Player One".

Auch bei Amazon setzt man eher auf Spannung. Mit "Once Upon a Time in Hollywood" kommt der neue Tarantino nur wenige Monate nach dem Kinostart auch auf den heimischen Fernseher, leider aber nur gegen Extra-Zahlung. Kostenlos für Abonnenten gibt es beide Teile der Erfolgskomödie "Monsieur Claude und seine Töchter" sowie "Hereditary - Das Vermächtnis", der als einer der verstörendsten Horror-Filme der letzten Jahre gilt.

Weitere Highlights finden Sie in der Liste unten.

Netflix: Neue Serien im Dezember 2019 Magie für die Menschen: Staffel 2, ab 04. Dezember 2019 V-Wars, ab 05. Dezember 2019 Fuller House: Staffel 5, ab 06. Dezember 2019 Triad Princess , ab 06. Dezember 2019 Soundtrack , ab 18. Dezember 2019 The Witcher , ab 20. Dezember 2019 Lost in Space – Verschollen zwischen fremden Welten: Staffel 2 , ab 24. Dezember 2019 You – Du wirst mich lieben: Staffel 2, ab 26. Dezember 2019 The Disastrous Life of Saiki K.: Reawakened, ab 30. Dezember 2019 Mein Nachbar, ab 31. Dezember 2019

Amazon Prime Video: Neue Serien im Dezember 2019 Airwolf: Staffel 1-4, ab 01. Dezember 2019 Vikings: Staffel 6, ab 05. Dezember 2019 The Marvelous Mrs. Maisel: Staffel 3, ab 06. Dezember 2019 The Expanse: Staffel 4, ab 13. Dezember 2019 The Grand Tour presents: Seamen, ab 13. Dezember 2019

Netflix: Neue Filme im Dezember 2019 Dead Kids, ab 01. Dezember 2019 Hidden Figures – Unerkannte Heldinnen, ab 01. Dezember 2019 A Cinderella Story: Christmas Wish, ab 01. Dezember 2019 Insidious: The Last Key, ab 02. Dezember 2019 A Christmas Prince: The Royal Baby, ab 05. Dezember 2019 Marriage Story, ab 06. Dezember 2019 Geständnisse eines Mörders , ab 06. Dezember 2019 6 Underground , ab 13. Dezember 2019 Honey, ab 16. Dezember 2019 Ready Player One, ab 16. Dezember 2019 The 15:17 to Paris, ab 16. Dezember 2019 Die zwei Päpste , ab 20. Dezember 2019 The Ollie & Moon Show: Staffel 1, ab 31. Dezember 2019 Fifty Shades of Black – Gefährliche Hiebe (Nicht in der Schweiz verfügbar), ab 31. Dezember 2019

Amazon Prime Video: Neue Filme im Dezember 2019 The Hateful 8, ab 01. Dezember 2019 Elliot, das kleinste Rentier, ab 01. Dezember 2019 The Wilde Wedding, ab 03. Dezember 2019 Monsieur Claude und seine Töchter, ab 04. Dezember 2019 Monsieur Claude 2, ab 04. Dezember 2019 Eingeimpft – Familie mit Nebenwirkungen, ab 14. Dezember 2019 Iron Sky: The Coming Race, ab 20. Dezember 2019 Lady Bird, ab 23. Dezember 2019 Asterix und das Geheimnis des Zaubertranks, ab 25. Dezember 2019 Hereditary – Das Vermächtnis“, ab 31. Dezember 2019