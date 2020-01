Zum Anfang der neuen Dekade macht Amazon Prime Video einen Sprung zurück in die 90er - und bringt Captain Picard zurück ins Kommando der Enterprise. Mit "Star Trek: Picard" feiert einer der größten Serien-Hits sein Comeback. Los geht es mit den wöchentlich neuen Folgen am 24. Januar. Doch auch Fans neuerer Stoffe kommen bei den Streaming-Anbietern auf ihre Kosten.

So kommen die Nerds der "Big Bang Theory" noch einmal für eine letzte Staffel zusammen, die erstmals in deutschen Streaming-Angeboten zu sehen ist. Darüber dürfen sich Abonnenten beider Dienste freuen: Am 8. Januar kommt die zwölfte Staffel des Serien-Hits gleichzeitig sowohl zu Amazon als auch zu Netflix.

Weitere spannende Neuerungen wie "This Is Us: Staffel 3", "John Wick - Teil 3" oder "Logan - The Wolverine" finden Sie in der Liste unten.

Neue Serien bei Netflix im Januar 2020 Messiah - Staffel 1, ab 01. Januar Spinning Out - Staffel 1, ab 01. Januar The Circle - Staffel 1, ab 01. Januar Vikings - Staffeln 1-5, ab 01. Januar Dracula - Staffel 1, ab 04. Januar Go! Go! Cory Carson - Staffel 1, ab 04. Januar The Big Bang Theory - Staffel 12, ab 08. Januar AJ and the Queen - Staffel 1, ab 10. Januar Medical Police - Staffel 1, ab 10. Januar Titans - Staffel 2, ab 10. Januar I Am A Killer - Staffel 2, ab 10. Januar Kipo und die Welt der Wundermonster - Staffel 1, ab 14. Januar Grace and Frankie - Staffel 6, ab 15. Januar Sex Education - Staffel 2, ab 17. Januar Ares - Staffel 1, ab 17. Januar Hip-Hop Evolution - Staffel 4, ab 17. Januar Chilling Adventures of Sabrina - Teil 3, ab 24. Januar The Ranch - letzte Staffel, ab 24. Januar Next in Fashion - Staffel 1, ab 29. Januar Die Erde bei Nacht - Staffel 1, ab 29. Januar Ragnarök - Staffel 1, ab 31. Januar Bojack Horseman: Staffel 6 (Teil B), ab 31. Januar

Neue Serien bei Amazon Prime Video im Januar 2020 9-1-1 - Staffel 2, ab 01. Januar South Park - Staffel 22, ab 01. Januar Baywatch - Staffel 9, ab 01. Januar James May: Our Man in Japan - Staffel 1, ab 03. Januar The Big Bang Theory - Staffel 12, ab 08. Januar Treadstone - Staffel 1, ab 10. Januar The Flash - Staffel 5, ab 11. Januar Taken - Staffel 2, ab 12. Januar Star Trek: Picard - Staffel 1, ab 24. Januar This Is Us - Staffel 3, ab 25. Januar Ted Bundy: Falling For A Killer - Staffel 1, ab 31. Januar

Neue Filme bei Netflix im Januar 2020 Logan - The Wolverine, ab 01. Januar Die Goonies, ab 01. Januar Ghost Stories, ab 01. Januar Die Erfindung der Wahrheit, ab 01. Januar South Park – Der Film, ab 01. Januar Salt, ab 01. Januar Explained: Sex, ab 02. Januar Rampage - Big Meets Bigger, ab 13. Januar Tyler Perry's a Fall from Grace, ab 17. Januar 13 Hours, ab 28. Januar Call Me By Your Name, ab 29. Januar Der schwarze Diamant, ab 31. Januar