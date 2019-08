Gerade als die Sommerhitze noch mal ein Comeback feiert, laufen sich Netflix und Amazon Prime schon mal für den Herbst warm - und packen das Programm mit jeder Menge Neuheiten voll. Unten finden Sie die komplette Liste.

Eine große Besonderheit: Bei Netflix gibt es diesmal gleich zwei deutsche Eigenproduktionen. In "Criminal" ermitteln Nina Hoss und Christian Berkel in einem Verhör einen verzwickten Fall. Neben den deutschen Ermittlern gibt es in der Anthologie-Serie auch Fälle aus Spanien, England und Frankreich. In "Skyline" folgt der Zuschauer dem Weg eines aufstrebenden Rappers aus der Frankfurter "Crack City". Zudem gibt es neue Staffeln des Simpsons-Nachfolger "Enchanted", der Cop-Comedy "Brooklyn Nine-Nine" und vieles mehr.

Amazon setzt dagegen wieder voll auf Filme. So kommt erstmals der Pokémon-Film "Meisterdetektiv Pikachu" als Streaming-Angebot - wenn auch leider nicht als Teil der Flatrate. Auch den Elton-John-Streifen "Rocketman" und die neueste Staffel "This is Us" gibt es leider nur gegen Aufpreis. Prime-Kunden, die nichts extra zahlen wollen, bekommen mit Film-Klassikern wie der "Jurassic Park"-Reihe, "Shining" oder "Inception" aber auch spannende Alternativen.

Netflix: Neue Serien im September 2019 The Team: Staffel 2, ab 01. September Elite: Staffel 2, ab 06. September The Spy, ab 06. September Jack Whitehall - Unterwegs mit meinem Vater: Staffel 3, ab 06. September Bescheidene Helden: Ponoc Short Films Theatre , ab 06. September Terrace House Tokio 2019-2020, ab 10. September The I-Land, ab 12. September Kabaneri of the Iron Fortress: The Battle of Unato , ab 13. September The Ranch: Teil 7, ab 13. September Unbelievable, ab 13. September Naruto Shippuden: Staffeln 1-7, ab 15. September The Hockey Girls, ab 20. September Criminal: Deutschland, ab 20. September Criminal: Spanien, ab 20. September Criminal: Vereinigtes Königreich, ab 20. September Criminal: Frankreich, ab 20. September Disenchantment: Teil 2 , ab 20. September Fastest Car: Staffel 2, ab 20. September Glitch: Staffel 3 , ab 25. September Brooklyn Nine-Nine: Staffel 5, ab 26. September How to Get Away With Murder: Staffel 4, ab 26. September Bard of Blood, ab 27. September Vis a vis: Staffel 4 , ab 27. September Skylines, ab 27. September The Politician, ab 27. September Sturgill Simpson Presents Sound & Fury, ab 27. September Tiny House Nation USA: Ausgabe 2, ab 29. September RuPaul's Drag Race: Staffel 11, ab September

Amazon Prime Video: Neue Serien im September 2019 Criminal Minds: Staffel 1-3, ab 01. September 2019 Grey's Anatomy: Staffel 14, ab 06. September 2019 Undone: Staffel 1, ab 13. September 2019 El Corazón de Sergio Ramos (OmU): Staffel 1, ab 13. September 2019 Chris Tall Presents…: Staffel 1, ab 27. September 2019 Transparent – Das Musical-Finale, ab 27. September 2019 Shooter: Staffel 2, ab 30. September 2019 Netflix: Neue Filme im September 2019 Haikyu!!, ab 01. September Antonio, ihm schmeckt's nicht!, ab 01. September RuPaul’s Drag Race: Untucked!, ab 01. September Hangman - The Killing Game, ab 01. September Halbtot, ab 01. September Incarnate – Teuflische Besessenheit, ab 01. September The King's Speech – Die Rede des Königs, ab 01. September The Da Vinci Code - Sakrileg, ab 01. September Overdrive, ab 01. September Blade Runner 2049, ab 02. September 21 & Over – Endlich erwachsen, ab 05. September Die Liebenden, ab 05. September Eine lausige Hexe, ab 06. September Black Lagoon, ab 13. September Black Lagoon: Roberta's Blood Trail, ab 13. September Home – Zuhause bei Tip & Oh, ab 13. September Tall Girl , ab 13. September Marshall, ab 15. September Justice League, ab 15. September High Society, ab 15. September Zwischen zwei Farnen: Der Film, ab 20. September Bad Moms, ab 22. September In the Shadow of the Moon , ab 27. September Great News, ab 29. September

Amazon Prime Video: Neue Filme im September 2019 Ein riskanter Plan​, ab 01. September 2019 ​Lean on Pete​ , ab 01. September 2019 ​96 Hours - Taken 2​ , ab 02. September 2019 The Haunting of Sharon Tate, ab 03. September 2019 Sorry to Bother You, ab 05. September 2019 Yardie, ab 05. September 2019 Kleine Ziege, sturer Bock, ab 06. September 2019 Colette, ab 08. September 2019 Troja, ab 08. September 2019 Olympus Has Fallen – Die Welt in Gefahr, ab 08. September 2019 Sky: Der Himmel in mir, ab 09. September 2019 The Best of Me – Mein Weg zu dir, ab 11. September 2019 Traumfrauen, ab 11. September 2019 Der Nanny, ab 13. September 2019 Jurassic Park 1 – 3, ab 14. September 2019 Polaroid, ab 17. September 2019 Inception, ab 19. September 2019 Junges Licht, ab 19. September 2019 Redemption – Stunde der Vergeltung, ab 19. September 2019 Nobody’s Fool – Die Knastschwester, ab 20. September 2019 Hin und weg, ab 20. September 2019 Operation: Overlord, ab 21. September 2019 Sex and the City 1 & 2, ab 21. September 2019 Vampire Academy , ab 23. September 2019 Yves Saint Laurent , ab 23. September 2019 Womit haben wir das verdient? , ab 24. September 2019 We Die Young , ab 24. September 2019 Three Identical Strangers , ab 27. September 2019 Annabelle , ab 28. September 2019 Shining , ab 29. September 2019 Bumblebee , ab 30. September 2019 Gremlins – Kleine Monster , ab 30. September 2019

Netflix: Neu für Kinder im September 2019 Archibalds große Pläne, ab 06. September Jack, der Monsterschreck, ab 17. September Team Kaylie , ab 23. September Dragons – Die jungen Drachenretter , ab 27. September

Amazon Prime Video: Neues für Kinder im September 2019 Spycies, ab 01. September 2019 Niko und das Schwert des Lichts: Staffel 2B, ab 06. September 2019 Dragonball Z: Kampf der Götter, ab 09. September 2019 Immenhof – Das Abenteuer eines Sommers, ab 17. September 2019 Die Häschenschule - Jagd nach dem goldenen Ei , ab 17. September 2019 Die Winzlinge - Abenteuer in der Karibik, ab 21. September 2019 Die Legende der Wächter, ab 26. September 2019

Netflix: Neue Comedy im September 2019 Bill Burr: Paper Tiger, ab 10. September Jeff Dunham: Beside Himself, ab 24. September Mo Gilligan: Momentum, ab 29. September Amazon Prime Video: Neu zum Kaufen und Leihen im September 2019 Ostwind – Aris Ankunft, kaufen und leihen ab 05. September After Passion, kaufen und leihen ab 05. September Stan & Ollie, kaufen ab 06. September, leihen ab 13. September Ein Gauner & Gentleman, kaufen ab 06. September, leihen ab 13. September Pokémon Meisterdetektiv Pikachu, kaufen ab 12. September, leihen ab 10. Oktober Die Goldfische, kaufen ab 12. September, leihen ab 19. September Greta, kaufen ab 13. September, leihen ab 20. September Trautmann – Geliebter Feind, kaufen ab 13. September, leihen ab 20. September A Very English Scandal, kaufen ab 20. September John Wick: Kapitel 3, kaufen ab 20. September, leihen ab 04. Oktober Aladdin, kaufen ab 20. September, leihen ab 26. September This is Us: Staffel 4, kaufen ab 25. September Empire: Staffel 6, kaufen ab 25. September Rocketman, kaufen ab 26. September, leihen ab 10. Oktober Modern Family: Staffel 11, kaufen ab 26. September The Blacklist: Staffel 6, kaufen ab 27. September Ma, kaufen ab 27. September, leihen ab 10. Oktober