Ein neuer Zuschauerrekord hier, ein Jahresrückblick da: Was Informationen zur Beliebtheit seiner Serien und Filme angeht, beschränkt sich Netflix bisher nur auf gelegentliche Appetithäppchen. Mit seinem neuen Top-10-Feature macht der Streamingdienst nun eine radikale Kehrtwende: Erstmals verrät man, was bei den Zuschauern gerade wirklich angesagt ist.

Das kündigte der Konzern in einem Blogpost an. Die Listen werden für jedes Land einzeln erstellt und täglich aktualisiert. Die Liste zeigt, "was andere Mitglieder in Ihrem Land am liebsten schauen". Man wolle so wieder für mehr "gemeinsame Momente sorgen", indem im Freundeskreis und der Familie wieder öfter dasselbe geschaut und dann darüber gesprochen wird, erklärt der Post. Das neue Feature wurde zuerst in Großbritannien und Mexiko getestet, nun wird es in weiteren Ländern wie Deutschland ausgerollt.

So finden Sie die Top 10

Um an die Top 10 zu gelangen, müssen die Nutzer nicht viel tun. Benutzt man eine aktuelle Netflix-App oder die Weboberfläche, muss man nur den Reiter für Serien oder Filme antippen und nach unten scrollen. Die Top-10-Liste für die jeweilige Medienart findet sich dann in der Regel irgendwo zwischen den zahlreichen anderen von Netflix erstellten Listen. In der Redaktion gab es aber auch Fälle, in denen sie leider nicht zu finden war. Merkwürdig: Obwohl Netflix auch eine allgemeine Liste mit beiden Kategorien angekündigt hat, ist diese aktuell noch nirgendwo aufzustöbern.

Dass diese Liste existiert, zeigt aber eine weitere Anzeigevariante: Auf dem Vorschaubild der Top-10-Inhalte findet sich nun in der oberen rechten Ecke ein rotes Logo. Wählt man den Film oder die Serie aus, erfährt man auch, welchen Platz im Ranking sie aktuell belegen. Das funktioniert sowohl in der allgemeinen Ansicht, wie auch in den Listen für Serien oder Filme.

Die beliebtesten Inhalte bei Netflix sind aktuell:

1. Liebe macht blind (Serie)

2. Isi & Ossi (Film)

3. Locke & Key (Serie)

4. Better Call Saul (Serie)

5. Das letzte, was er wollte (Film)

6. Narcos Mexico (Serie)

7. Sex Education (Serie)

8. Welpenakademie (Kinderserie)

9. Systemsprenger (Film)

10. Peter Hase (Film)

Quelle: Netflix