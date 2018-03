Der Bezahlsender Sky kooperiert mit Neflix. Kunden von Sky könnten das komplette Angebot des US-Streamingdienstes künftig nahtlos über das neue Receiver-Modell Sky Q empfangen, teilte der britische Pay-TV-Sender am Donnerstag mit. Bei Sky werde das entsprechende Angebot in ein neues Entertainment-Paket integriert. Noch in diesem Jahr solle der Service in Großbritannien und Irland starten, wo der Receiver Sky Q bereits auf dem Markt ist. Später sollten dann Deutschland, Österreich und Italien folgen.

Genaue Daten für den Start der Angebote in den einzelnen Ländern wurden nicht mitgeteilt. Es ist daher auch nicht klar, wann deutsche Sky-Abonnenten Netflix über den Bezahlsender sehen können.

Sky ist Europas größter Pay-TV-Anbieter, um das Unternehmen tobt derzeit ein Übernahmekampf, in dem sich der Medienunternehmer Rupert Murdoch und der US-Kabelkonzern Comcast einen Bieterwettstreit liefern. Vor allem bei Sportfans ist Sky dank der vielen Wettkampf- und Spieleübertragungen beliebt.

Sky und Netflix konkurrieren bisher

Das US-Unternehmen Netflix ist mit 117 Millionen Nutzern der größte Streamingdienst für Serien und Filme weltweit und wächst dank populärer Serien wie "House of Cards", "The Crown" oder "Orange ist the New Black" stark. Zudem macht Netflix mit seinem Angebot an Spielfilmen und Dokumentationen Anbietern wie Sky große Konkurrenz. Die Netflix-App kann über diverse andere Anbieter schon jetzt empfangen werden und ist daher auch extrem verbreitet.