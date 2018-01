Cola, Chips - und gleich den passenden Fernseher dazu. Immer mehr Supermärkte locken mit TV-Schnäppchen. Mit teils sehr günstigen Preisen sollen die Kunden bei Aktionsgeräten zum Kauf bewegt werden, die kurze Verfügbarkeit und die begrenzte Stückzahl zwingen zur schnellen Entscheidung. Dabei sollte man sich den Kauf gut überlegen. Stiftung Warentest hat 17 der Aktions-Fernseher genauer angesehen - und kann keinen empfehlen.

Normalerweise fallen die Aktions-Geräte bei Warentest aus dem Raster. Wegen der langen Test-Perioden der Stiftung sind sie bei Erscheinen der Tests längst nicht mehr im Handel, werden deshalb gleich vorher schon ausgesiebt. Um ein allgemeines Bild der Billig-Fernseher liefern zu können, entschied man sich nun doch zum Test. Und prüfte zum Vergleich noch sieben günstige Geräte mit, die in Supermärkten auch über längere Zeiträume angeboten werden.

Billigheimer fallen durch

Das Ergebnis ist schlicht erschreckend. Ob von Sharp, Blaupunkt, Toshiba oder Telefunken: Kein einziger der Aktions- Fernseher verdient eine "gute" Testnote - im Gegenteil. Selbst "befriedigend" waren nur zwei der Geräte, die große Masse war lediglich "ausreichend". Ein Modell bekam gar die schlechteste Wertung "mangelhaft". Kein einziger Fernseher konnte beim Bild überzeugen, auch der Ton war höchstens mittelmäßig und meist sogar richtig schlecht. Interessanterweise werden die Fernseher schlechter, je kleiner sie sind.

Doch warum sind die Schnäppchen-Fernseher so mies? Nach Angaben von Warentest handelt es sich größtenteils um Geräte, die extra für die Aktionen in kleinen Auflagen und mit deutlich schlechteren Komponenten hergestellt werden. Das machen die Hersteller oft nicht mal selbst: Sharp ließ etwa ein Aktionsgerät im Auftrag in Polen zusammenschrauben und klebte nur den Namen darauf. Hinzu kommt, dass viele einst berühmten Marken wie Telefunken oder Blaupunkt längst nur noch als Name existieren. Hinter Toshiba, JVC, Telefunken und Hitachi steckt heutzutage etwa ein einziger Hersteller: der türkische Konzern Vestel.

Im Gegensatz zu den vermeintlichen Schnäppchen sind die Dauer-Angebote laut Warentest meistens recht brauchbar. Von den sieben getesteten Fernsehern waren drei tatsächlich "gut", allerdings kosten sie meist auch deutlich mehr als die Sonderangebote und bewegen sich damit preislich auf normalem Marktniveau. Dann kann man aber auch weiter im Internet oder dem Elektromarkt zuschlagen.

Den vollständen Test finden Sie gegen Gebühr unter https://www.test.de/Fernseher-im-Test-1629201-0/