Angela Merkel hält einen Blumenstrauß in den Händen bei der Amtsübergabe an den neuen Bundeskanzler Olaf Scholz.

Die Ära ist vorbei: Angela Merkel ist nicht mehr Bundeskanzlerin. Was sie mit der neu gewonnenen Zeit anstellt, dazu haben sich Unternehmen wie Ikea und Toom so ihre Gedanken gemacht. Und Merkel zum Abschied in Anzeigen eingebaut.

Angela Merkel hat jetzt Zeit. Oder zumindest nicht mehr den vollen Terminplan einer Kanzlerin. Sie wolle eine Pause einlegen und nachdenken, was sie eigentlich so interessiere. Das hatte Merkel im Sommer über die Zeit nach ihrer Kanzlerschaft gesagt. "Und dann werde ich vielleicht versuchen, was zu lesen, dann werden mir die Augen zufallen, weil ich müde bin, dann werde ich ein bisschen schlafen, und dann schauen wir mal." Schauen wir mal? Unternehmen wie Ikea und Toom haben da bereits konkretere Ideen.

Die Firmen haben Merkel zum Abschied nämlich ganz besondere Anzeigen gewidmet. Ikea zeigt ein Merkel-Double im Ohrensessel, das aus dem Fenster schaut. "Endlich zu Hause", steht darüber. Bei Facebook legt Ikea Merkel diese Worte in den Mund: "Kannst du mir bitte mal das Opernglas reichen, will doch mal sehen, ob der Olaf schon fleißig ist.“

Der Möbelkonzern inszeniert die Altkanzlerin als kritische Beobachterin, die ihrem Nachfolger vom Wohnzimmer aus auf die Finger schaut.

Ein Baumarkt schickt Merkel in den Garten

Raus aus der Politik, raus aus dem Sessel, ab in den Garten, so stellt sich Toom Merkel in Zukunft vor. Das Unternehmen hatte den Abschied der Kanzlerin aus der Politik bereits zur Bundestagswahl im September aufgegriffen.

Auf einer Anzeige steckt die Merkelraute in Toom-Handschuhen. Dazu heißt es: "Für alle, die endlich Zeit für den Garten haben". Ob Angela Merkel ein Fan von Gartenarbeit ist, ist allerdings nicht bekannt. Natur mag sie jedenfalls, schließlich geht sie leidenschaftlich gern im Urlaub wandern.

Auch die Biermarke Astra greift den roten Blazer und die Raute der Kanzlerin a.D. auf. Auf der Anzeige der Hamburger Brauerei halten zur Raute gefaltete Hände eine Flasche "Astra Urtyp". Darüber heißt es: "Schönen Feierabend".

Das Gute ist aber ja, dass die Altkanzlerin keinen dieser Tipps annehmen muss, denn zum ersten Mal seit 16 Jahren liegt ihre Freizeitplanung ganz allein bei ihr. Wir wünschen viel Spaß dabei.