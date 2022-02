Unter dem Hashtag #112live kann man am Freitag den ganzen Tag den Alltag vieler deutscher Berufsfeuerwehren mitverfolgen. Und sehen, wie vielfältig deren Rettungseinsätze sind.

Es gibt kaum wichtigere und intensivere Tätigkeiten, als unter Einsatz von Leib und Leben anderen zu helfen. Das tun beispielsweise Ärzte und Pflegekräfte täglich – und auch die Feuerwehrleute in vielen deutschen Städten und Dörfern leisten regelmäßig Unglaubliches. Es ist ein kräftezehrender Job, oft nicht sonderlich gut bezahlt, aber ein ungemein wichtiger, den die meisten Feuerwehrleute aus vollem Herzen ausüben.

Heute erlauben viele deutsche Berufsfeuerwehren ihren Mitmenschen einen Einblick in ihren Alltag: Am Freitag twittern die Leitstellen 24 Stunden lang die Einsätze, zu denen die Feuerwehr gerufen wird. So kann auch der Sachbearbeiter im Homeoffice oder die Gärtnerin mit dem Handy beinahe live dabei sein, wenn die Retter Brände löschen und Menschen retten. Sie müssen dazu auf Twitter nur ihrer örtlichen Feuerwehr folgen oder nach dem Hashtag #112live suchen.

Feuerwehr muss nicht nur Brände löschen

So lässt sich verfolgen, wie vielfältig die Einsätze sind und auf welch unterschiedliche Situationen sich die Feuerwehrleute immer wieder einstellen müssen. Von Mülltonnenbränden über Arbeitsunfälle, von Pferdetritten in Hamburg bis hin zum Herzanfall in München ist alles dabei. Zwischenzeitlich werden auch Infos über den Alltag auf der Wache gegeben und gezeigt, wie die Feuerwehrleute so schnell in ihre Fahrzeuge kommen (ja, sie rutschen oft tatsächlich die berühmten Stangen hinunter), wie sie gemeinsam mittags kochen oder sich weiterbilden. Wer dem Twitterprojekt eine Weile folgt, dem wird klar, wieviel mehr als nur Feuer löschen zur Arbeit der Retter dazugehört.

Brände Down Under Das Inferno in Bildern: So leiden Mensch und Tier unter den verheerenden Feuern in Australien 20 Bilder

Vielen Menschen dürfte die Arbeit der Feuerwehr allerdings schon vertraut sein – seit der WDR mit seiner Dokureihe "Feuer und Flamme" einen Überraschungshit landete. Kamerateams folgten dort erst der Feuerwehr Gelsenkirchen, dann deren Kollegen aus Bochum bei ihren Einsätzen, inzwischen geht die Serie wegen des großen Erfolgs schon in die fünfte Staffel. Ein Ende ist dabei noch nicht in Sicht.