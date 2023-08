Einer statt fünf Sterne: Amazon testet neues Bewertungs-System – das steckt dahinter

von Malte Mansholt Welche Produkte lohnen sich wirklich? Bei dieser Frage versucht Amazon mit seinem Bewertungssystem zu helfen. Jetzt testet der Handelsgigant ein überarbeitetes System. Einfacher ist es nicht.

Es ist eines der größten Dilemmas des Onlinehandels. Die Bequemlichkeit des Shoppings von der heimischen Couch erkaufen sich die Kunden mit dem Mangel an Beratung und dem Verzicht auf direktes Ausprobieren der Produkte, wie es im Geschäft möglich ist. Um das Problem zu lindern, setzen die Händler auf Kundenbewertungen. Doch auch die sind nicht frei von Problemen. Amazon versucht es nun mit einem überarbeiteten System. Doch das verschärft manche Unzulänglichkeiten nur.

Bisher setzt Amazon auf ein Fünf-Sterne-System. Jeder Kunde kann die Produkte mit einer Wertung von einem bis fünf Sternen bewerten, zudem gibt es die Möglichkeit, eine Rezension zu schreiben. Öffnet man die Produktseite, bekommt man davon aber nur eine Zusammenfassung zu sehen: Amazon zeigt die durchschnittliche Sternebewertung und gibt daneben die Anzahl der Bewertungen an. Einigen Kunden nun aber offenbar eine überarbeitete Zusammenfassung angezeigt.

Alte Probleme im neuen Gewand

Dabei sind derzeit sogar gleich mehrere Varianten im Umlauf. Eines haben sie alle gemeinsam: Statt des grafisch schnell zu erfassenden Sterneschnitts zeigt Amazon dann nur noch einen einzelnen Stern an (siehe Bild oben), links davon findet sich klein die Durchschnittswertung. Was rechts der Sterne zu sehen ist, unterscheidet sich. In einigen Fällen steht dort wie bisher auch die Anzahl der bislang abgegeben Bewertungen. Anderen Kunden wird der Anteil der 5-Sterne-Wertungen in Form einer Prozentzahl gezeigt. Wieder andere bekommen stattdessen den Anteil von Wertungen von vier Sternen und darüber angezeigt. Und dann gibt es noch die Variante, dass weiter die fünf Sterne gezeigt werden – aber die Zahl der Bewertungen gestrichen wurde.

Die neue Varianten können sowohl auf der Webseite als auch in der App auftauchen. In der Redaktion ließen sich für dieselbe Produktübersicht bis zu vier verschiedene Anzeige-Varianten finden. Kurios: Auf einem Rechner präsentierte Amazon in drei unterschiedlichen Browsern drei unterschiedliche Versionen. Die Veränderung betrifft nur die Produktübersicht. Öffnet man eine der Produktseiten, wird dort in jedem Fall die alte Version mit fünf Sternen angezeigt.

Chaos für die Kunden

Für die Kunden scheint keine der neuen Varianten echte Vorteile zu bieten. Die Version mit dem Prozentwert hat sogar handfeste Nachteile: Weil man die Anzahl der Bewertungen nicht auf den ersten Blick sieht, wird es schwieriger Produkte auszusortieren, die bisher nur von sehr wenigen Kunden bewertet wurden. Durch den Fokus auf die Fünf-Sterne-Wertungen werden zudem Produkte bevorzugt, bei denen durch Manipulation bessere Wertungen erreicht werden, etwa durch das kostenlose Zusenden der Artikel gegen eine gute Bewertung (hier erfahren Sie mehr zu diesem Thema). Solange die Anzahl der Fünf-Sterne-Bewertungen ausreichend hoch ist, wirken dann selbst schlechte Produkte, als wären sie gut bewertet worden.

Auch die Variante, die sich nur durch das Streichen der Durchschnitts-Wertung in Stern-Form auszeichnet, hat für die Kunden nur Nachteile. Die gelieferten Informationen sind letztlich dieselben wie bisher – man erfährt Durchschnittswertung und die Anzahl der Bewertungen. Statt die Durchschnittswertung mit einem Blick auf die eingefärbten Sterne sofort erfassen zu können, muss man aber immer auf die konkrete Zahl schauen.

Vorerst nur ein Testlauf

Dass Amazon an seinem Bewertungssystem arbeitet, überrascht an sich nicht. Manipulierte Bewertungen beschäftigen das Unternehmen seit Jahren. Schon 2019 hatte ein Test der Stiftung Warentest ergeben, dass die Bewertungen auf der Seite mit der tatsächlichen Qualität der Produkte erstaunlich wenig zu tun hatten. Amazon entschied sich deshalb zu durchaus interessanten Maßnahmen. Seit kurzem warnt der Konzern etwa bereits vor dem Kauf davor, wenn Produkte übermässig häufig zurückgegeben werden (hier lesen Sie mehr). Ob eine reine Änderung der Darstellung der Bewertungen etwas bewegt, ist eine andere Frage.

Noch scheint es sich ohnehin nur um einen Testlauf zu handeln. Nach Angaben von "Android Police" wurde die neue Ansicht bislang nur bei Amazon Deutschland und Indien beobachtet. Ob und wann Amazon die Ansicht dauerhaft wechselt, wird sich zeigen. Amazon experimentiert immer wieder mit neuen Features und Neugestalltungen, nicht jede der Änderung setzt sich dann auch tatsächlich durch.

Quellen: Amazon, Android Police