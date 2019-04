Er rückt näher: Der Moment, den jeder Fan von "Game of Thrones" gleichermaßen fürchtet, wie herbeisehnt: das große Finale. Am 14. April startet die Serie in den USA in die achte und definitv letzte Staffel. Am Ende der sechsten Folge wird die letzte Schlacht geschlagen und wahrscheinlich ein Großteil der Charaktere tot sein.

Neue Teaser des "Game of Thrones"-Senders HBO deuten auf einen düsteren Ausklang des Kult-Epos hin.

"Game of Thrones" – hier gibt es die achte Staffel in Deutschland zu sehen

In den USA läuft "Game of Thrones" bei HBO, hierzulande hat sich Sky die Streaming-Rechte an der Kultserie gesichert. Bei dem Pay-TV-Sender gibt es mehrere Möglichkeiten, die neuen Folgen zu schauen:

Auf "Sky Atlantic" können Kunden mit den Paketen "Entertainment" oder "Entertainment Plus" den Angaben des Senders zufolge die Folgen der achten Staffel ab dem 15. April montags ab 3 Uhr früh - also kurz nach der US-Ausstrahlung – ansehen.

Wer sich nicht langfristig mit einem Abo an Sky binden will und mit HD-Auflösung statt Full HD zufrieden ist, kann den hauseigenen Streaming-Dienst "Sky Ticket" nutzen. Der ist monatlich kündbar. Zum Start des Finales von "Game of Thrones" bietet Sky den Dienst im ersten Monat zum halben Preis von knapp fünf Euro an. Auch die Staffeln eins bis sieben von "Game of Thrones" sind bei Sky Ticket verfügbar.

Hier gibt es "Game of Thrones" zum Kauf

Zum Staffelstart hat Sky die achte Staffel "Game of Thrones" exklusiv, mit zeitlicher Verzögerung werden die letzten sechs Folgen auch auf anderen Portalen verfügbar sein. Sie bieten etwa unter anderem Amazon Prime Video, Apples iTunes-Store und Google Play die bisherigen Staffeln zum Kauf an. Die Kosten liegen in der Regel bei zwei bis drei Euro pro Folge oder zwischen rund 15 und 20 Euro für eine ganze Staffel.

Quellen: Sky, Amazon Video, Google Play, Apple iTunes (App)