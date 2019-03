Wer sitzt am Ende auf dem Eisernen Thron? Diese Frage treibt die meisten Fan-Debatten zu "Game of Thrones" in den letzten Monaten an. Jetzt hat Heimsender HBO das erste Poster zur am 14. April startenden achten und letzten Staffel veröffentlicht. Und darin steckt eine Andeutung, nach der wir uns fragen sollten: Diskutieren wir am Ende alle die falsche Frage?

Dass der Thron auch in der letzten Staffel eine entscheidende Rolle spielen wird, steht wohl außer Frage - schließlich steckt "Das Spiel der Thone" schon im Namen der Serie. Auch wenn die zugrunde liegende Buchserie mit "Ein Lied von Eis und Feuer" natürlich einen anderen Titel hat. Auch auf dem auf den ersten Blick recht unspektakulären Poster ist er zu sehen: Zwischen seinen Schwertern prangen in Großen Lettern die Buchstaben "GOT" - die bekannte Abkürzung des Titels. Erst auf den zweiten Blick fällt auf: Es handelt sich nicht nur um den Thron. Der Stahl geht in die Schuppen von Daenerys Targaryens Drachen Drogon über. Und der hatte auch schon in zahlreichem anderen Promo-Material eine große Rolle gespielt.

Game of Thrones: Was bedeutet das Poster?

Unter Fans sorgt diese Symbolik nun für Debatten. Was, so fragen sich viele, wenn am Ende gar niemand auf dem Thron sitzt - weil das Symbol der Herrschaft über Westeros am Ende von Drogons Feuer verzehrt wird? Ein passendes Ende für den Thron wäre es. Sein Entstehen verdankt er ebenfalls dem Drachen-Odem. Als der ursprüngliche Targaryen, Aegon, der Eroberer, mit Hilfe seiner Drachen Westeros unterwarf, ließ er mit ihrem Feueratmen aus den Schwertern seiner Feinde den Thron entstehen.

Auch wer dem Drachen die Zerstörung des Throns befehlen würde, wäre damit fast sicher: Jon Schnee. Von dem haben wir schließlich gerade erst erfahren, dass er ein Targaryen ist - und dass sein echter Name nach seinem Vorfahren ebenfalls Aegon ist. Der Kreis würde sich also schließen, mit dem Drachenatem zudem sowohl das Spiel der Thröne als auch das Lied von Feuer und Eis beendet. Ein würdiges Ende für die Saga.

Ob es tatsächlich so kommt, muss sich aber erst zeigen. Jon ist schließlich nicht der einzige Kandidat für den Thron, neben dem Kampf um das Königreich haben die zahlreichen Hauptfiguren ja auch noch einige Konflikte zu klären - und nebenbei die Invasion der Weißen Wanderer abzuwehren. Spannend bleibt es also ab April allemal.