von Malte Mansholt Auch moderne Gesellschaften kämpfen mit der Diskriminierung von Minderheiten. So offen wie in einer amerikanischen Stellenanzeige findet sie sich allerdings selten.

Es ist ein Verdacht, der viele Angehörige von Minderheiten beschleicht: Habe ich die Stelle gerade nicht bekommen, weil ich nicht blond genug war? Eine Stellenanzeige in Texas hat nun aus der Diskriminierung keinen Hehl gemacht: Es sollten nur Weiße genommen werden. Nur wissen sollten das die Bewerber eigentlich nicht.

Auf den ersten Blick handelt es sich bei der auf der Job-Plattform Indeed veröffentlichten Ausschreibung des in Virgina gemeldeten Unternehmens Arthur Grand Technologies um eine ganz normale Stellenanzeige. Man suche in Dallas, Texas, einen Business-Analysten für den Verkauf und zur Bearbeitung von Versicherungsfällen, heißt es dort. Es geht um eine Festanstellung, hybrides Arbeiten sei möglich, der Lohn beträgt 75 Dollar die Stunde. Doch dann kommt der Punkt, der nicht nur ungewöhnlich ist, sondern der Firma einen gehörigen Shitstorm bescherte: "Nur in den USA geborene Staatsbürger (Weiß)", heißt es in einer Zusatznotiz.

Rassistischer Patzer

Die war offensichtlich nicht für die Öffentlichkeit bestimmt gewesen. In der Anzeige wird neben der Hautfarbe auch spezifiziert, dass die Kandidaten nur aus einem Umkreis von 60 Meilen (knapp 96 Kilometer) um Dallas angeworben werden sollen. Und dann in einer Klammer klargestellt. "Teilen Sie diese Informationen nicht mit den Bewerbern". Die Diskriminierung scheint also als interne Anweisung gedacht gewesen zu sein, die versehentlich in der Ausschreibung landete.

Als die Anzeige entdeckt wurde, fiel die Reaktion entsprechend aus. Screenshots der Annonce verbreitete sie sich rasant in den sozialen Medien. "Das ist schlicht illegal", stutzte etwa ein Nutzer bei Reddit. Die Welle an Empörung erreichte schließlich auch die Firma. Und die reagierte panisch.

Gehaltsreport 2023 Das verdienen Ärzte, Handwerker, Pflegekräfte 1 von 12 Zurück Weiter 1 von 12 Zurück Weiter Ärzte

Oberarzt/-ärztin: 122.080 Euro

Facharzt/-ärztin: 93.853 Euro

Arzt/Ärztin: 78.204 Euro

Zahnarzt-/ärztin: 75.113 Euro

Assistenzarzt/-ärztin: 62.343 Euro Mehr

Panische Reaktion

Als erstes verschwand die Anzeige selbst. In einem Statement bei "Linked.in" erklärt das Unternehmen, die "beleidigende" Anzeige sei ohne Wissen oder Auftrag des Unternehmens von einem "ehemaligen Angestellten" ausgeschrieben worden. Wie "Vice" entdeckte, handelt es sich dabei allerdings um eine bearbeitete Fassung des Textes. In der ersten Version hatte das Unternehmen noch einen neu eingestellten, sehr rangniedrigen Angestellen als Verantwortlichen genannt. Ob der Fehler in dem Hinweis zur Hautfarbe selbst steckt oder in dessen Veröffentlichung, verriet die Firma allerdings nicht.

Auch insgesamt gibt sich Arthur Grand Technologies aktuell lieber bedeckt. Der Twitter und der Facebook-Account des Unternehmens sind verschwunden. Selbst die Webseite hat das Unternehmen aus dem Netz genommen. Auf Presse-Anfragen werde man nicht weiter antworten, stellte das Unternehmen klar. Man wolle so "Chaos vermeiden". Dafür dürfte es zu spät sein.

Quellen:Stellenanzeige (via Archive.org), Newsweek, Vice, Reddit