Fünf Jahre hat es gedauert, doch nun ist sie fertig. Im September wird die Madison Square Garden Company die riesige Veranstaltungsarena "The Sphere" offiziell eröffnen. Bis dahin flossen schätzungsweise mehr als 2,3 Milliarden US-Dollar in den Bau, für den sogar ein spezieller Schwerlastkran aus Belgien in die USA verschifft werden musste. Verantwortlich für die Kugel ist Populous, ein Architekturbüro mit Spezialisierung auf Arenen und Stadien.

Weltweit höchstauflösender LED-Bildschirm

Im Inneren finden bis zu 18.600 Menschen Platz und werden mit neuester Technik geradezu überhäuft: Demnach hängt in der "Sphere" mit einer Fläche von 15.000 Quadratmetern der weltweit höchstauflösende LED-Bildschirm. Außerdem sind in der Arena rund 10.000 Sitze mit haptischen Funktionen ausgestattet, etwa um Vibrationen auszulösen, jeder Sitz ist mit schnellem Internet ausgestattet. Für passenden Sound sollen 164.000 Lautsprecher sorgen – teilweise wird der Klang über den Boden übertragen.

Hauptsächlich ist die "Sphere" als Austragungsort für Preisverleihungen und Konzerte gedacht, auch Sportveranstaltungen, etwa MMA-Kämpfe, sind geplant. Im Keller der Arena soll außerdem ein VIP-Club entstehen und 23 Suiten stehen für mehr Privatsphäre zur Verfügung.

Insgesamt ist die "Sphere" 112 Meter hoch und 157 Meter breit. Schon jetzt machen sich vor allem die unzähligen Bildschirme an der Außenfassade bemerkbar, die seit dem Unabhängigkeitstag immer wieder für spektakuläre Bilder sorgen. Am 4. Juli zeigten die Eigentümer erstmals, was die Kugel drauf hat – und begannen standesgemäß mit einem virtuellen Feuerwerk.

Seitdem begeistert (und erschreckt) die "Sphere" immer wieder mit riesigen Bildern. Was bisher alles zu sehen war, können Sie sich in dieser Galerie anschauen. Die "Sphere" in Las Vegas soll kein Einzelstück bleiben. Eine weitere Kugel ist für London geplant, für weitere Arenen sucht die Betreibergesellschaft Madison Square Garden Sports bereits nach passenden Standorten.