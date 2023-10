von Wiebke Tomescheit Ein Twitter-Nutzer stellt diese ebenso offene wie interessante Frage ins Netz. Und die Antworten sind wirklich kreativ, einleuchtend und hilfreich.

Das Leben ist ja in großen Teilen eine ewige Suche: Wer will ich sein – und wer bin ich gerade? Was will ich erreichen, was ist mir wichtig, wie werde ich glücklich? In jeder Lebensphase stellt man sich diese tiefgreifenden Fragen aus einer anderen Perspektive, aber alle Antworten hat wohl niemand. Die Chance, viele Dinge schon einmal ausprobiert und zumindest ein paar Weisheiten erlangt zu haben, ist aber natürlich bei Menschen mit mehr Lebenserfahrung höher als bei Teenagern.

Deshalb stellte kürzlich der Journalist Martin Gommel folgende kluge Frage auf der neuerdings X genannten Plattform, die die meisten von uns aber wohl weiterhin einfach als Twitter kennen: "Leute, die 55+ und mit ihrem Leben zufrieden sind: Was ist euer bester Rat für die unter 25?"



Menschen über 55 geben jüngeren Leuten Ratschläge

Und während im Internet ja derzeit oft gestänkert und beleidigt wird, kamen auf diese Aufforderung hin tatsächlich viele Nutzer zusammen und teilten ihre Lebensweisheiten mit dem Twitter-Publikum. Thematisch gab es dabei kaum Grenzen, für jeden dürfte ein sinnvoller Tipp dabei sein. Wir möchten gern ein paar besonders schöne Ratschläge für Sie sammeln.

1. Freunde nicht aus den Augen verlieren

"Vernetzt euch wiederauffindbar mit jeder Person, die ihr kennenlernt", schreibt Marcus Schwarze auf Twitter. Wenn das auch vielleicht in dieser Gänze kaum zu bewältigen ist – schließlich lernt man eine ganze Menge Leute kennen, vom Kindergarten bis zum aktuellen Töpferkurs –, so ist doch die Aussage eine wichtige: Behalten Sie Freunde, Kollegen oder Bekannten, die Ihnen auf einer besonderen Ebene wichtig sind, im Blick. Tauschen Sie rechtzeitig Nummern oder E-Mail-Adressen aus, notieren Sie sich diese dort, wo Sie sie definitiv wiederfinden und melden Sie sich zumindest einmal im Jahr, sei es zum Geburtstag oder zu Weihnachten. Dann wird das Gegenüber Ihnen nämlich auch mitteilen, wenn sich die Kontaktdaten mal ändern.

2. Etwas für andere tun

"Mach dich nützlich", formuliert es Susanne Göschl knapp auf Twitter. Was banal, fast fordernd, klingt, hat aber positive Effekte in zwei Richtungen: Erstens macht man die Welt um sich herum ein wenig besser, wenn man Energie und Mühe in etwas Nützliches steckt. Und zweitens tut es der eigenen Seele gut, sich im wahrsten Sinne nützlich zu fühlen: Nichts ist schlimmer, als zu denken, dass die eigene Existenz für seine Umwelt keinen Unterschied macht. Deshalb ist Engagement jeder Art auch in quasi egoistischer Weise gut und macht uns zufriedener.

3. Sich nicht abhängig machen

"Sei niemals abhängig. Vor allem nicht finanziell und nicht vom Partner. Kümmer dich um deine Altersvorsorge", schreibt die Nutzerin Seulenocke. Für viele Menschen Ü35 ist noch in Erinnerung, wie ungleich die Machtverhältnisse etwa einst in klassischen Ehen waren, in denen der Mann verdiente und die Frau den Haushalt machte. Meistens war hier der Mann der Entscheider, weswegen Frauen kaum die Möglichkeit hatten, freie Entscheidungen zu treffen oder eine unglückliche Ehe zu verlassen – mit welchen finanziellen Mitteln? Doch jüngere Menschen haben solch unerfreulichen Beispiele kaum noch miterlebt und brauchen diesen wichtigen Ratschlag.

4. Zeit ist wichtiger als Geld und Karriere

"Work-Life-Balance ist extrem wichtig, und ein gutes Arbeitsklima mehr wert als ein paar Euro mehr pro Monat", schreibt unter anderem Uusi Itävaltalainen auf Twitter. Er ist keineswegs der einzige mit dieser Botschaft. Das Geld muss zum Leben und zur Erfüllung einiger Träume reichen, der Job muss zu einem gewissen Grad zufrieden machen – aber die Karriere sollte nie das Leben fressen. Die Zeit, die man der Arbeit opfert, bekommt man nicht wieder zurück, und wir wissen alle: Am Ende dankt einem den übermäßigen Einsatz ohnehin niemand. Das Leben sollte mehr sein als der Beruf, und definieren sollte der einen auch nicht.

5. Niemand ist unpolitisch

"Geht wählen. Immer", schreibt DigitAlfabeet. Eine klare Ansage: Demokratie ist keine Selbstverständlichkeit, und alles andere hat sich bisher als deutlich schlechter erwiesen. Wer nicht wählt, verschenkt seine Stimme womöglich an genau das politische Lager, das ihm am wenigstens entspricht. Wählen ist auch dann wichtig, wenn es statt Wunschkonzert mal eher das Auswählen des "geringsten Übels" ist – das muss und wird ja nicht bei jeder Wahl so sein.

Sieben Schritte für mehr Zufriedenheit Ein Toast auf Hawaii 1 von 7 Zurück Weiter 1 von 7 Zurück Weiter Ike - Glaubenssatz: "Überprüfe Deine Perspektive"

Was ist wahr? Jeder sieht die Welt durch seinen eigenen von persönlichen Erfahrungen geprägten Filter. Darum beurteilen Menschen gemeinsame erlebte Situationen oftmals völlig unterschiedlich. Der Huna-Lehre zufolge konstruiert das Bewusstsein die Realität. Die Welt ist nicht wie sie ist, sondern wie man selbst ist. Ob etwas eine ärgerliche Lappalie oder ein großes Unglück ist, liegt oftmals am eignen Filter. Wer Negatives erwartet, wird Negatives bekommen. Wer Positives sehen will, wird durch den veränderten Fokus sehr wahrscheinlich viel mehr Glück um sich herum wahrnehmen. Das Ike-Prinzip soll daran erinnern, von Zeit zu Zeit den eigenen Filter zu justieren und die Dinge auch in einem anderen Licht zu betrachten. Den eigenen Horizont durch Reisen und Aufgeschlossenheit zu erweitern hilft dabei ungemein. Mehr

6. Im Jetzt leben

"Kann ich später immer nochmal machen, ist keine gute Idee", warnt Der Nette Nachfrager auf Twitter. Die großen Abenteuer auf die Rente schieben birgt das Risiko, dass man selbst oder die Menschen, mit denen man seine Träume teilen will, dann körperlich dafür zu eingeschränkt sind, man familiäre Verpflichtungen hat, die einen festhalten, oder man gar nicht so alt wird. Kein Tag ist uns garantiert. Nichts sollte uns davon abhalten, unsere wirklichen Herzensträume zu erfüllen, wenn die Bedingungen dafür gerade einigermaßen stimmen. Und ja: Sparen und Altersvorsorge sind absolut sinnvoll. Aber nicht zu einem Grad, der Sie dazu zwingt, die besten Jahre Ihres Lebens damit zu verbringen, Toilettenpapierblätter abzuzählen.

7. Umwege des Lebens akzeptieren und genießen

"Es ist völlig okay, wenn Lebens- und Berufsweg im Zickzack statt geradeaus verlaufen.", gibt die Nutzerin Mimibri den jungen Lesern mit auf den Weg. Perfekte Lebensläufe sind nicht nur extrem selten – sie stehen meist auch für ein sehr langweiliges Leben. Und auch die Pläne, die man sich einst fürs eigene Privatleben geschmiedet hat, dürfen und müssen immer mal wieder über den Haufen geworfen werden. Kein Grund, darüber enttäuscht zu sein – neue Erfahrungen bereichern!

8. Gesunder Geist, gesunder Körper, Sie wissen schon

"Sorgt gut für euch selbst, in allen Bereichen", fasst es C. Seidel kurz und bündig zusammen. In diesem Rat, der in anderen Worten auch von vielen anderen Nutzern kam, steckt viel drin: Ein gutes Leben funktioniert nur dann, wenn Sie in der Lage sind, es in der bestmöglichen Verfassung zu genießen. Betreiben Sie keinen Raubbau an Ihrem Körper, schaden Sie ihm nicht unnötig mit Suchtmittelchen aller Art, wenn das nicht wirklich und ausschließlich Genuss bedeutet. Niemand hat in der Hand, ob er irgendwann einen unverschuldeten Autounfall hat, der die Gesundheit nachhaltig einschränkt – aber jeder hat in der Hand, auf die eigene Lebensweise zu achten. Und dazu gehört auch, die eigene Psyche zu pflegen. Mit Selbstfürsorge, "Nein" sagen, dem Pflegen von Hobbys und Freundschaften oder bei Bedarf auch einem entsprechenden Arztbesuch.

9. Ohne gesunde Erde keine gute Zukunft

Die ältere Generation ist genervt von jungen Aktivisten, "Klimaklebern" oder Fridays For Future? Das scheint eine Behauptung zu sein, die so nicht stimmt. Denn gleich mehrmals fordern Twitter-Nutzer Ü55 die jungen Leute auf, die Welt nicht tatenlos vor die Hunde gehen zu lassen. "Schaut nicht so lange zu wie wir", formuliert es etwa Tom Lebowski.

10. Alles fügt sich

"Regelmäßig in den Sternenhimmel schauen und sich der eigenen Unbedeutendheit bewusst werden", schreibt Frau Mitzi sehr schön auf Twitter. Besonders in ländlichen Gegenden sehr empfehlenswert. Das Universum ist Millionen von Jahren alt, es ist von der Erde aus wunderschön anzusehen und besteht aus unendlich vielen Teilchen, die sich wundersam zusammenfügen. Unsere Erde ist nur ein winziger Punkt in der Weite. Das bedeutet zugleich: Nichts, was Sie jemals verpatzt haben, ist im großen Zusammenhang der Dinge wirklich bedeutsam. Aber auch: Jeder von uns ist ein perfekter Teil dieses perfekten, gigantischen Puzzles. Vielleicht ein Anlass, einmal durchzuatmen und die Dinge entspannter zu sehen.