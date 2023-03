von Malte Mansholt Elon Musk hatte bei seinen jüngsten Kindern einen Hang zu enorm exzentrischen Namen. Seine kleinste Tochter wurde etwa unter dem Namen Exa Dark Sideræl geboren. Jetzt soll sie aber anders heißen, verriet Mutter Grimes.

Selbst wenn man sehr wenig über den Tesla-Gründer und Twitter-Besitzer Elon Musk weiß, hat man sicher schon man gehört, dass er zur Exzentrik neigt. Auch bei den Namen seiner Kinder fiel die Wahl in den letzten Jahren, nun ja, eher speziell aus. Nach Sohn X Æ A-12 brachte seine Ex-Freundin Grimes noch eine gemeinsame Tochter zur Welt. Mit dem damals gewählten Namen scheint sie allerdings nicht mehr zufrieden zu sein: Sie nennt die Kleine mittlerweile nur noch "Y".

Das verkündete die Musk an Exzentrik in nichts nachstehende Sängerin am Wochenende bei Twitter. "Sie heißt nun Y. Oder 'Why? [englisch für "Warum?", Anmerkung der Redaktion] oder nur '?'", erzählte sie dort zu einem Bild der Kleinen. Das Fragezeichen sei von den Behörden allerdings nicht als Name anerkannt worden, fügt sie hinzu. Er stehe für "Neugier, die ewige Frage und so weiter", erklärt sie die enorm ungewöhnliche Namenswahl.

Das steckt hinter dem Namen

Schon der Geburtsname war durchaus speziell. Das Exa stand für Exaflops, eine Einheit um enorm hohe Rechenleistung bei Computern zu messen, verriet sie letztes Jahr gegenüber "Variety". "Dark" steht dunkle Materie, für das Unbekannte. Das an die Elfensprache angelehnte Sideræl solle "die wahre Zeit des Universums" symbolisieren, "nicht unsere relative Zeit auf der Erde".

Das Interview war auch das erste Mal, dass sie überhaupt verriet, dass sie noch ein zweites Kind mit Musk hat. Die 35-Jährige und der Tech-Milliardär trennten sich bereits Ende 2021, ihre Tochter kam erst nach dem Ende der Beziehung zur Welt.

Auch der Name Y kam dort das erste Mal vor, allerdings nur als eine Art Spitzname. Dass sie ein Kind nur mit einem Buchstaben anspricht, wirkt in dem Gespräch etwas weniger merkwürdig. Ihren Sohn X Æ A-12 nennt sie dort nur "X", Musk wird als Vater der beiden Kinder von ihr nur als "E" erwähnt.

