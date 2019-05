Die vernetzte Welt von Morgen - hier wird sie entwickelt. Wissenschaftler des chinesischen Netzwerkausrüsters Huawei arbeiten mit Hilfe dieser Antenne an dem Mobilfunkstandard 5G. Mit mehr als 2000 Kubikmetern ist es das größte Nahfeld-Antennen-Testfeld der Branche, sagt dieser Testingenieur. "Bei einem Test dreht sich das Wellenlager permanent, während es ein Signal sendet. Eine Messsonde empfängt das Signal. Diese Dreiecke absorbieren Störsignale, um die Testergebnisse möglichst rein zu halten." Huawei ist der größte Netzwerkausrüster der Welt. Viele Länder nutzen die Produkte für den Ausbau des neuen Mobilfunkstandards 5G. US-Präsident Donald Trump will Unternehmen in den USA den Einsatz von Huawei-Produkten verbieten. Trump wirft dem Konzern Spionage vor. Huawei weist dies zurück. Der Sprecher des Unternehmens, Joe Kelly. "Wenn Huawei nicht in die USA liefern darf, werden letztendlich die Amerikaner die leidtragenden sein, weil sie keinen Zugang zur besten, schnellsten und effizientesten 5G-Technologie erhalten. In Europa haben die meisten Telekommunikationsanbieter öffentlich erklärt, wenn sie nicht Huawei für 5G nehmen könnten, würde sich die 5G-Einführung womöglich um etwa 24 Monate verzögern". Trump hatte auch die europäischen Staaten aufgefordert, auf Huawei beim 5G-Ausbau zu verzichten. Diese verweigern ihm aber die Gefolgschaft und verlangen von den Anbietern verschärfte Sicherheitsvorkehrungen.