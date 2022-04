Eine Gepäckkontrolle am Logan International Airport in Boston

von Malte Mansholt Die Flugsicherung ist viel Unfug im Gepäck der Passagiere gewöhnt. Ein Gamer in Boston sorgte nun allerdings für die Räumung des ganzen Flughafens. Seine Playstation war in einem derart desolaten Zustand, dass die Security sie für eine Bombe hielt.

Ob Spielzeugwaffen, Sextoys oder verbotene Flüssigkeiten: Die Sicherheits-Kontrollen am Flughafen sehen sich jeden Tag mit skurrilen Gegenständen im Gepäck der Passagiere konfrontiert. So folgenreich wie am Logan Airport in der US-Metropole Boston ist das aber nur selten. Weil die Mitarbeiter der US-Flugsicherung TSA ein Objekt im Koffer eines Passagiers nicht identifizieren konnte, wurde das gesamte Terminal geräumt - inklusive bereits gebordeter Maschinen.

Schuld war ein Objekt im Koffer eines Passagiers, berichtet die Massachusetts State Police nach Angaben des Lokalsender "WCVB". Demnach hätten die TSA-Mitarbeiter beim Scan eines Koffers am Sonntag um 16 Uhr Alarm geschlagen. Auf dem Röntgenbild sei demnach nicht auszumachen gewesen, um was es sich dabei handelte, auch das herbeigerufene Bomben-Entschärfungsteam konnte den Gegenstand zunächst ebenfalls nicht identifizieren. Erst nach einer einstündigen Untersuchung stellte es sich als harmlos heraus: Es handelte sich um eine Sony Playstation.

Chaos am Flughafen

Die Konsole sei allerdings dermaßen ramponiert gewesen, dass man sie nicht mehr als solche hätte erkennen können, so die Polizei. "Sie verursachte beim Röntgen Anomalien", so ein Sprecher gegenüber "The Hill". Um welche Playstation es sich handelte und ob die Konsole beschädigt oder schlicht extrem abgenutzt war, verrieten die Beamten aber nicht. Sicherheitshalber habe man den Koffer, die Konsole sowie die Umgebung mit Abstrichen nach Sprengstoff untergesucht, aber letztlich keinen gefunden, so die Behörden.

Für die übrigen Passagiere hatte das Missverstädniss weitreichende Folgen. Um das Risiko zu minimieren, entschieden sich die Sicherheitskräfte, den Terminal komplett zu räumen. Und sperrten sämtliche Mitarbeiter und Passagiere auf dem Vorplatz aus. Viele von ihnen dokumentierten auf den sozialen Netzwerken ihr Warten und drückten ihre Verwunderung aus. Einige der Betroffenen waren sogar schon an Bord ihres Fliegers. "Sie evakuieren Terminal A des Logan International Airport von Boston", klagte etwa Scott Tolar bei Twitter. "Wir waren schon an Bord des Fliegers und mussten wieder aussteigen. Weiß irgendjemand, was los ist?"

Passagiere berichten von panischen Szenen

Viele der Passagiere empfanden die Situation als bedrohlich. "ich war gerade auf dem Weg zum Check-in und hatte Kopfhörer auf, als alle zu rennen begannen", berichtete Jamey Miller gegenüber "The Globe". "Ich fragte, was los sei und bekam als Antwort nur: 'Keine Ahnung, renn' einfach'." Andere Passagiere sprachen gegenüber "NBC" von "panischen" Momenten.

Erst als eine Stunde später feststand, dass keine Gefahr bestand, durften zunächst die Mitarbeiter und dann langsam auch die Passagiere wieder in den Terminal zurückkehren. Dass sie ihre Flüge bekamen, stand indes nicht fest: Wegen der Crew-Arbeitszeiten habe man nicht alle Flüge einfach verschieben können, erklärte etwa Delta Airlines. Man habe aber alle Betroffenen umgebucht.

Quellen:NBC Boston, WCVB, Boston Globe, The Hill