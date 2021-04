Trotz Corona - es wurde ernst! In Nordrhein-Westfalen haben am Freitag um Punkt neun Uhr morgens die Abiturprüfungen im Fach Englisch begonnen, auch hier in der Turnhalle der Gesamtschule Windeck. Nach einem Schuljahr mit Maskenpflicht, Präsenz- und Distanzunterricht und der Diskussion um Selbsttests, schreiben nun Schüler aus den Leistungskursen und den Grundkursen das Zentralabitur. Dafür hatte die Schule Regeln zu beachten. So müssen sich die Prüflinge einen Tag vor der Klausur testen lassen, weiß Rektorin Melanie Grabowy. "Kurzfristig hatten wir zu tun mit den Testungen, diese Überlegung, wann machen wir den Test, wer will sich nicht testen lassen. Gott sei Dank haben sich alle testen lassen. Aber auch diese Überlegung, wie ist denn das, wenn man stundenlang mit so einer dicken Maske arbeiten muss, denken muss als junger Mensch. Jetzt haben wir hier eine Turnhalle, die man richtig gut lüften kann, die Stimmung ist auch gut, die Atmosphäre ist gut. Ich denke, wir haben das sehr gut gelöst." In Nordrhein-Westfalen schreiben rund 90.000 Schüler ab Freitag die Abitur-Prüfungen. Alle unter erschwerten Pandemie-Bedingungen. Das Schulministerium hat klargestellt, dass die Voraussetzungen für faire Prüfungen und ein vollwertiges, bundesweit vergleichbares Abitur trotz der widrigen Umstände gegeben seien. Noch einmal Rektorin Grabwoy aus Windeck. "Je enger und stärker die Bindung ist, desto besser kann man auch auf Distanz unterrichten, weil eben der persönliche Bezug da ist. Und so glaube ich, dass meine Lehrerinnen und Lehrer das sehr gut auffangen konnten. Ich glaube nicht, dass ein Schüler, eine Schülerin hier einen wesentlichen Nachteil erlebt, außer vielleicht einen nervlichen. Die Anspannung ist eben anders." Die Landesschülervertretung sprach von einer sehr ungleichen Ausgangslage unter den Abiturienten, die über Monate auf Präsenzunterricht verzichten mussten.

