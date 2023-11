von Malte Mansholt Amazons Sprachassistentin Alexa kennt mittlerweile jedes Kind. Ein Unternehmen konnte jetzt allerdings vor Gericht beweisen, dass es mit seinem Assistenten schon früher dran war – und sogar den Namen vorwegnahm.

Als Amazon 2014 seinen Amazon Echo mit der Sprachassistentin Alexa vorstellte, wirkte das wie ein Produkt, das direkt aus einem Science-Fiction-Film zu kommen schien. Doch die Inspiration für Alexa sei ein deutlich realeres Produkt gewesen, behauptet das Unternehmen VB Assets. Es wirft Amazon vor, seinen deutlich älteren Sprachassistenten kopiert zu haben. Nun muss Amazon deshalb eine Millionenstrafe zahlen.

Das entschied ein Bundesgericht im US-Bundesstaat Delaware. VB Assets hatte dort bereits 2019 Klage eingereicht. Der Vorwurf wiegt schwer: Mit dem sogenannten Cybermind hatte das Unternehmen bereits Jahre vor Amazon den Prototyp eines eigenen Lautsprechers entwickelt, der auf Zuruf als digitaler Assistent Befehle annehmen und beantworten kann. Und an dem auch Amazon Interesse gezeigt haben soll.

Vor Alexa

Wie der Sprachassistent funktionierte, zeigte die damals noch Voice Box genannte Firma bereits 2006 in einem TV-Clip – also acht Jahre vor der Vorstellung des Echo. Der Cybermind beantwortet dort bereits einfache Fragen nach dem Wetter, kann aus dem Internet den Basketball-Spielplan für diesen Tag ziehen. Mit einem Rezept für einen Schoko-Käsekuchen wird auch die von Amazon immer wieder gerne in Werbeclips gezeigte Nutzung in der Küche vorweggenommen.

Natürlich ist die gezeigte Technik längst nicht ganz so ausgereift wie später Alexa. Der Cybermind muss noch händisch aktiviert werden, statt auf ein Schlagwort wie "Alexa" zu hören. Die Fragen müssen deutlich klarer nach einer festgelegten Formel gestellt werden. Und auch die Abrufzeiten dürften sicher nicht in Ansätzen Amazons quasi verzögerungsfreie Antworten erreichen. Trotzdem zeigen sich die Moderatoren schon damals mächtig beeindruckt von dem Konzept.

...kam Alexus

Natürlich gab es die grundsätzliche Idee für einen smarten Sprachassistenten schon früher. Schließlich finden sich bereits in den Sechzigerjahren in "Star Trek" oder dem Klassiker "2001: Odyssee im Weltraum" Computer, mit denen man sich unterhalten kann. Der Klage zufolge soll Amazon allerdings ganz konkret die Art imitiert haben, wie der Cybermind Sprache erkennt und dann verarbeitet. Und damit gegen vier konkrete Patente der Firma verstoßen haben.

Tatsächlich soll der Konzern sehr früh von VB Assets Fähigkeiten gewusst haben: Bereits 2011 hatten sich Mitarbeiter der beiden Unternehmen getroffen, um eine mögliche Zusammenarbeit zu besprechen, bekräftigt VB Assets. Ziel sei gewesen, die Spracherkennungstechnologie auch in Amazon-Produkten nutzbar zu machen. Stattdessen habe Amazon dann drei Jahre später sein eigenes Produkt herausgebracht. Und damit "unsere Chance, ein erfolgreiches Geschäft aufzubauen, zunichte gemacht haben", argumentiert VB Assets in der Klageschrift. Ab 2016 soll Amazon zudem "Dutzende" Mitarbeiter des kleinen Konkurrenten abgeworben haben.

Besonders absurd wirkt ein Detail zur Namensgebung. Nachdem Voice Box schon Navigationsgeräte-Hersteller wie Tomtom mit Sprachbefehlen für ihre Geräte unterstützt hatte, begann die Firma eine Zusammenarbeit mit dem US-Autohersteller Lexus. Das Konzept des eigens entwickelten Sprachassistenten wurde ein halbes Jahr vor Amazons Alexa erstmals der Öffentlichkeit präsentiert. Und hörte in Anlehnung auf den Namen der Automarke auf den bekannt klingenden Namen Alexus.

Vom Hoffnungsträger zum Sorgenkind

Dem Gericht scheint diese Last an Beweisen gereicht zu haben. Nachdem VB Assets in der Vergangenheit eine Klage gegen Amazon verloren hatte, folgte das Gericht in Delaware nun den Vorwürfen des Unternehmens. 46,7 Millionen Dollar muss Amazon wegen der Patentverletzungen überweisen, allerdings in Raten. Amazon reagierte nicht auf Anfragen mehrerer Medienunternehmen.

Angesichts der aktuellen Lage der Alexa-Sparte ist die Strafe für den Handelsriesen allerdings nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Vor knapp einem Jahr wurde bekannt, dass die Sparte dem Konzern zehn Milliarden Dollar Miese eingebracht hatte – alleine im Jahr 2022. Das Team haderte demnach damit, die aufwendige Entwicklung des Sprachassistenten auch sinnvoll zu monetarisieren, Alexa war vom großen Hoffnungsträger längst zum Sorgenkind geworden (hier erfahren Sie mehr). Seitdem wurden zahlreiche Stellen gestrichen, selbst der langjährige Alexa-Chef Dave Limp (hier finden Sie unser ausführliches Interview) soll das Unternehmen zum Jahresende verlassen.

