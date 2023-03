von Malte Mansholt Welches Produkt lohnt sich wirklich? Das ist für Kunden nicht immer leicht zu erkennen. Bei Amazon führt man deshalb nun eine neue Entscheidungshilfe ein.

Bewertungen anderer Käufer sind im Onlinehandel für die Kunden ein wichtiges Signal dafür, ob sich der Kauf lohnt. Das machen sich viele Händler zunutze – um mit immer neuen Maschen die Attraktivität der eigenen Produkte zu vergrößern. Mit einer neuen Maßnahme will Amazon nun dagegen vorgehen. Und warnt die Kunden explizit vor möglichen Fehlkäufen.

Die Warnung ist klar formuliert: "Häufig zurückgegebener Artikel" prangt es Orange hervorgehoben unter der Produktbeschreibung. Die potenziellen Käufer werden zudem angewiesen, sich die Kundenbewertungen anzusehen, um mehr über mögliche Probleme herauszufinden.

Klare Warnung

Zuerst entdeckt wurde die Neuerung von "The Information". Ein Amazon-Sprecher bestätigte der auf Enthüllungen spezialisierten Seite, dass der Konzern "aktuell Informationen zur Rückgaberate auf manchen Produktseiten anzeigt, um den Kunden eine besser informierte Kaufentscheidung zu ermöglichen". Die Warnhinweise werden dabei offenbar nur für Produkte angezeigt, die dort nicht von Amazon selbst sondern von Drittverkäufern angeboten werden.

Bisher wurden die Hinweise nur auf der US-Seite entdeckt, auch dort werden sie aber nicht jedem Nutzer angezeigt – selbst wenn man dasselbe Produkt aufruft. Auf Anfragen, ob die Warnungen auch weltweit ausgerollt werden, antwortete Amazon bislang nicht. Allerdings ist der Warnhinweis auf der US-Seite bei entsprechender Spracheinstellung auch auf Deutsch zu sehen.

Kein Verlass auf Sternewertungen

Die Hinweise dürften für viele Kunden eine wertvolle Entscheidungshilfe sein. Tatsächlich sind die betroffenen Produkte oft gut bewertet. Für einen Plattenspieler und zwei Kleider, bei denen von "The Information" bereits das Warnschild entdeckt wurde, sahen die Bewertungen auf den ersten Blick sehr gut aus. Mehr als die Hälfte der Bewertungen lag bei fünf Sternen. Erst wenn man dann die Bewertungen im Detail liest, bekommt man Warnungen zu sehen, dass der Plattenspieler etwa nicht besonders gut verarbeitet ist. Oder das Kleid wahlweise viel zu groß oder zu eng ausfällt – dasselbe Modell, wohlbemerkt.

Und auch einem von Amazons größeren Ärgernissen könnte man so einen Riegel vorschieben. Der Händler kämpft seit Jahren gegen gefälschte Produkte und Bewertungen auf der Webseite. In sozialen Netzwerken organisierten sich Händler durch Produktgeschenke im Nu gute Bewertungen. Für Amazon ist das gleich in mehrerlei Hinsicht ein Problem. Zum einen sinkt bei schlechten Kauferfahrungen das Vertrauen der Kunden in den Handelsriesen. Zum anderen verursachen die falsch bewerteten Produkte auch Kosten durch den Rückversand, die Lagerung der Rückläufer und die Entsorgung.

Genau hinsehen

Die Warnhinweise könnten sich da als wirksames Werkzeug erweisen. Einerseits dürften sie die Zahl von Fehlkäufen und damit von enttäuschten Kunden und Rückläufern senken. Andererseits wird Amazon aber auch durchaus auf einen Erziehungseffekt beim Händler hoffen. Häufen sich die Warnhinweise und brechen dann die Verkaufszahlen der entsprechenden Kunden ein, steigt auch der Anreiz, die Produkte ehrlicher zu beschreiben.

Auch ohne den Hinweis sollten die Kunden die Maßnahme zum Anlass nehmen, sich vor dem Kauf genauer zu informieren. Und etwa nicht nur auf die Sterne-Bewertung zu setzen, sondern auch die konkreten Bewertungen zu lesen. Viele Fehlkäufe ließen sich dann auch ohne Warnhinweis vermeiden.

Quellen:The Information, The Verge, Amazon