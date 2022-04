von Malte Mansholt Immer mehr Menschen erhalten in letzter Zeit Anrufe, die vorgeblich von den europäischen Ermittlungsbehörden stammen sollen. Das BKA warnt davor. Und gibt Tipps zum Umgang mit ihnen.

Eine unbekannte Nummer, eine automatisierte Stimme - und schon dürften viele Menschen einen Schreck bekommen. Die Europol versuche sie zu erreichen, behauptet die Roboterstimme. Es gehe um gestohlene persönliche Daten. Um mehr zu erfahren, müsse man die 1 drücken. Und ist eventuell schon in die Falle getappt. Denn hinter den aktuell immer mehr Deutsche erreichenden Anrufen steckt natürlich mitnichten die europäische Gemeinschaftspolizei. Stattdessen handelt es sich um eine Betrugs-Masche, warnt das Bundeskriminalamt.

Ziel der Anrufe seien demnach vor allem ältere Menschen. Nach Angaben der Beamten geht es den Kriminellen darum, Informationen über die persönlichen und finanziellen Verhältnisse zu sammeln, um die Daten später für weitere Straftaten nutzen zu können. Bei einem Anruf in der Redaktion kam tatsächlich sehr schnell die Frage nach den vollständigen Kontaktdaten auf, bei Verweigerung der Herausgabe wurde der Anruf augenblicklich beendet. Zudem gibt es laut den Behörden aber auch direkte Versuche, die Angerufenen zur Überweisung oder persönlichen Übergabe von Geld zu überreden. Ob das tatsächlich gelungen ist, geht aus der Warnung der Polizei aber nicht hervor.

So erkennen Sie die falschen Europol-Anrufe - und reagieren richtig darauf

Laut dem BKA nutzen die Betrüger spezielle Verfahren, um auf dem Display der Angerufenen eine tatsächlich zu Europol oder lokalen Polizeibehörden Rufnummer anzuzeigen. Bei einer Umfrage in der Redaktion zeigte sich aber noch eine zweite Variante: Die beobachteten Rufnummern aus den letzten Wochen entsprachen dabei immer der Vorwahl des Angerufenen, auch die ersten beiden Ziffern der Rufnummer stimmten überein. Der Rest der angezeigten Nummer variierte aber bei mehreren Anrufen an dieselbe Nummer. Ist die eigene Rufnummer etwa 0170-1234567 würde also jedes Mal eine andere Nummer angezeigt, die mit 0170-12 beginnt. Vermutlich soll so eine vermeintliche lokale Nähe vorgegaukelt werden.

Das beste Vorgehen ist, die Anrufe schlicht zu ignorieren. Ist man bereits drangegangen, ist es zum Glück nicht zu spät. Behauptet eine Roboterstimme, dass gerade Europol anruft, sollte man einfach gleich wieder aufhängen, empfiehlt das BKA. Keinesfalls sollte man sich in Gespräche verwickeln oder gar zur Herausgabe von persönlichen Daten überreden lassen. Zudem betonen die Beamten, dass man keinesfalls Geld an unbekannte Personen übergeben sollte - ob in Form einer Überweisung oder persönlich. "Die Polizei wird Sie niemals um die Überweisung von Geldbeträgen bitten. Das gilt auch für das Bundeskriminalamt sowie Europol und Interpol", so das BKA.

Zu guter Letzt empfiehlt die Behörde, jeden der Anrufe bei der Polizei anzuzeigen. Dazu solle man aber die Nummer der jeweils zuständigen Dienststelle selbst recherchieren - und keinesfalls die Nummer zurückrufen, von der der Anruf kam.

Quelle:BKA