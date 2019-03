Angesichts der sinkenden Nachfrage nach iPhones will sich Apple als Unterhaltungskonzern neu erfinden. Im Mittelpunkt des Wandels steht ein eigener Streamingdienst, der ab Herbst mit von Apple produzierten Serien und Filmen sowie zugekauften Inhalten den Platzhirschen Netflix und Amazon Konkurrenz macht. Auf gewohnt dramaturgische Art und Weise versammelte Apple-Chef Tim Cook am Montag Hollywood-Stars wie Oprah Winfrey, Steven Spielberg, Jennifer Aniston und Reese Witherspoon um sich. Hinzu kommt Apple News Plus, ein erweitertes Nachrichtenangebot, das mehrere Magazine und Zeitschriften in einer Applikation vereinen soll. Über Jahrzehnte habe man Weltklasse-Hardware und -Software produziert, nun gehe es aber darum, sich auf die Dienste zu konzentrieren, sagte Cook bei der Präsentation am Firmensitz in Cupertino. Seinen inzwischen in Deutschland verfügbaren Bezahldienst Apple Pay will der Konzern um eine Kreditkarte ergänzen. Tim Cook versprach am Montag eine simple App, keine Gebühren, eine niedrige Verzinsung, sogenannte Belohnungsprogramme sowie Privatsphäre und Sicherheit garantieren, hieß es. Des Weiteren stellte die App-Store-Chefin Ann Thai den Gamingdienst Apple Arcade vor. Spiele, die es so noch die gab und enormen Spaß bereiten, würden jetzt für das Handy, den Desktop und das Wohnzimmer verfügbar sein, sagte Thai. Im Vorfeld der Veranstaltung hatten Hoffnungen auf steigende Einnahmen die Fantasie von Anlegern beflügelt und die Aktie in die Höhe getrieben. Apple war zum Wochenausklang erneut das wertvollste börsennotierte Unternehmen. Am Montag ging es allerdings an der Wall Street um 1,7 Prozent nach unten. Die vielen offenen Details bezüglich der monatlichen Gebühren für den Streamingdienst wie auch das Spielangebot kamen nicht gut an.