Die Macher der diesjährigen Oscar-Verleihung hätten bei Tim Cook anrufen sollen. Der Apple-Chef versteht etwas von Show. Beim Duell Academy Awards gegen Apple Event steht es 0:1. Denn während die Oscar-Verleihung Ende Februar gähnend langweilig war, präsentierte Cook am Montag in der Apple-Zentrale in Cupertino eine hollywoodreife Inszenierung seines neuen Streamingdienstes Apple TV+ (die wichtigsten Ereignisse von der Apple-Präsentation können Sie hier nachlesen). In den Hauptrollen: Stars wie Steven Spielberg, Jennifer Aniston, Reese Witherspoon oder Jason Momoa.

Nur jeweils knapp drei Minuten waren die Hollywoodstars auf der Bühne zu sehen, doch das reichte, um die anwesenden Journalisten im Steve-Jobs-Theatre in Verzückung zu setzen. Licht aus, Star auf die Bühne, Licht an, Jubel, Vorstellung der Serie, nächster. Insgesamt sechs Mal ging das so. Apple im Hollywoodrausch. Den würdigen Abschluss machte Talkshow-Queen und -Ikone Oprah Winfrey. Auch sie sparte nicht an Drama: "Sie sind in über einer Milliarde Taschen", schwärmte sie über die Reichweite von Apple-Geräten. "Über eine Milliarde." Und bald wird auch sie darauf zu sehen sein.

Apple setzt auf Inhalte

Der neue Streamingdienst Apple TV+ ist Teil des neuen Geschäftsmodells des Tech-Giganten. Da der Umsatz von iPhones und Co. nicht mehr ins Unermessliche steigt, will Apple sich mit Inhalten neue Geschäftsfelder erschließen. Der Einstieg ins Video-Content-Geschäft kommt spät. Aber vielleicht nicht zu spät. Über eine Milliarde US-Dollar investierte Apple in seine neuen Serien und Produktionen, die ab Herbst zu sehen sein werden. Der Kampf um Marktanteile mit Netflix beginnt.

Dass die beiden US-Riesen sich nicht sonderlich gut verstehen, zeigt schon der Blick auf Apples Streamingbox Apple TV. Denn anders als Amazon Prime Video weigert sich Netflix standhaft, zu Apples Bedingungen ins Angebot aufgenommen zu werden. Trotz Apples milliardenschwerer Kampfansage muss Netflix nicht zittern. Der Grund: Die Serienmacher aus dem benachbarten Los Gatos investieren pro Jahr rund zehn Mal so viel in ihre Inhalte.

Cirka zehn Milliarden US-Dollar gibt Netflix 2019 für neue Produktionen aus. Jede Woche werden die Nutzer mit neuen Serien verwöhnt – und das völlig werbefrei. Da wirkt die Apple-Attacke mit gut 20 neuen Shows nur wie ein laues Lüftchen aus der Hollywood-Windmaschine. Um eine ernsthafte Konkurrenz für Netflix zu sein, müsste Apple jeden Monat neue Produktionen in Auftrag geben. Doch ob das so sein wird, sagt das Unternehmen nicht.

Was wird Apple TV+ kosten?

Dazu kommt, dass Apple entsprechend seiner Unternehmensphilosophie vermutlich nur Inhalte anbieten wird, die sich für die ganze Familie eignen. Das heißt konkret: Altersfreigabe mindestens FSK 12. Damit würden viele Top-Serien wie "Sex Education" bei Apple durchfallen. Auch die wichtigste Frage ist ungeklärt: Was soll der neue Streamingdienst Apple TV+ kosten? Dazu schwieg sich Apple am Montag aus.

Es wäre also gut möglich, dass sich auf die Euphorie beim Apple Event am Montag bald Katerstimmung in der Apple-Zentrale einstellt. Die neu angekündigten Apple-Serien mögen noch so hochkarätig besetzt und spannend sein: Netflix muss sich vorerst keine Sorgen machen.