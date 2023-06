Ich habe die Datenbrille von Apple ausprobiert – ein Blick in die Zukunft

von Malte Mansholt Mit der Datenbrille Vision Pro hat Apple sein wichtigstes Produkt seit Jahren gezeigt. Beim ersten Ausprobieren ist sie überwältigend, findet unser Autor. Perfekt ist sie aber nicht.

Es ist ein Produkt, das ein großes Erbe antreten muss: Die Datenbrille Vision Pro soll in Zukunft das iPhone beerben. Also das Gerät, das die Smartphone-Revolution auslöste und Apple zum wertvollsten Konzern aller Zeiten machte. Ob das funktionieren wird, hängt von vielen Faktoren ab. Nach einem ersten Ausprobieren muss man aber sagen: An der Umsetzung wird es nicht hängen.