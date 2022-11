Am 4. November 2022 erscheint Selena Gomez' Film "My Mind & Me" – zur Feier verschenkt die Schauspielerin und Sängerin zwei Monate AppleTV+ – wo alle den Film sehen können.

von Christian Hensen Ein Monat AppleTV+ kostet 6,99 Euro. Wer in einem Tweet von Selena Gomez auf einen Link klickt, bekommt zwei Monate frei Haus – ohne anschließende Zwangsverlängerung. Anlass für das Geschenk ist ein neuer Doku-Film der Sängerin.

Im Rahmen der Veröffentlichung von Selena Gomez' Doku-Film "My Mind & Me" teilt die Sängerin und Schauspielerin via Twitter einen Link, der qualifizierten Nutzer:innen des Streaming-Dienstes AppleTV+ zwei Gratis-Monate aufbucht – unabhängig von bisher genutzten Gratis-Aktionen. Die Aktion läuft bis zum 2. Dezember.

Offiziell heißt es auf der Angebotsseite von Apple: "Nur für neue und qualifizierte wiederkehrende Abonnenten. Dies ist ein Aktionscode, der nicht zum Wiederverkauf bestimmt ist, keinen Geldwert hat und bei Verlust oder Diebstahl nicht ersetzt wird. Gültig nur dort, wo Apple TV+ verfügbar ist. Erfordert eine Apple ID mit hinterlegter Zahlungsmethode. Apple TV+ verlängert sich nach Ablauf der Aktion bis zur Kündigung zum Preis in Ihrer Region pro Monat."

Gültig für alle ohne laufendes Abo

Im Schnellcheck funktionierte das Einlösen des Codes bei allen Konten, die zur Zeit der Inanspruchnahme kein aktives Abo hatten. Die drohende Verlängerung nach Ablauf des kostenlosen Zeitraums kann durch einen simplen Klick auf den Kündigen-Button in der Abonnement-Übersicht des Apple-Kontos gestoppt werden. Nach Kündigung läuft das Abo automatisch am Stichtag aus – und funktioniert bis dahin ohne Einschränkungen.

Für Neukunden gibt es allerdings derzeit noch ein besseres Angebot, denn über eine Aktion von MediaMarkt und Saturn erhalten Nutzer:innen ohne Konto gleich drei kostenlose Monate. Die Aktionen sind nicht kombinierbar.

Doku über Selenas Seelenleben

In der Doku "My Mind & Me" gewährt Selena Gomez ihren Fans einen intimen Einblick in ihr Leben: Die Doku setzt sich mit den letzten sechs Jahren ihrer Karriere auseinander. Mittelpunkt bildet Gomez' mentale Verfassung. Die Sängerin machte 2020 eine bipolare Störung öffentlich. Im Trailer wird verraten, dass der ehemalige Kinderstar bereits in jungen Jahren mit dem Druck sehr zu kämpfen hatte und daher heute zurückgezogener lebt.

Um Menschen mit ähnlichen Gedanken und Problemen zu helfen, gründete sie gemeinsam mit ihrer Mutter Mandy Teefey und Geschäftspartnerin Daniella Pierson die Plattform "Wondermind". Die Doku zeigt Teile ihrer Arbeit mit Menschen und die Neuausrichtung ihres Lebens.